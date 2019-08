Spaanse media: ‘Frenkie de Jong is de baas op het middenveld van Barcelona’

De media in Spanje zijn bijzonder lovend over het spel van Frenkie de Jong in het oefenduel tussen Napoli en Barcelona (0-4) in het Michigan Stadium. De algemene tendens is dat de middenvelder zeer waarschijnlijk ook vrijdag, wanneer de Catalanen in LaLiga beginnen met een uitwedstrijd tegen Athletic Club, aan het startsignaal zal verschijnen. De Jong was niet van de bal af te krijgen en verzorgde de assist bij de 0-4 van Ousmane Dembélé.

“Maestro”, zo verzekert AS zondag. “Zijn eerste half uur had veel weg van een voetbalclinic. Hij laat moeilijke dingen makkelijk lijken, hij biedt zich aan, hij heeft oplossingen als hij onder druk wordt gezet en hij verovert ballen. Een fabuleuze voetballer die telkens een grotere rol speelt in het systeem van Barcelona. Hij speelde geweldig op een positie die hij van nature eigenlijk niet inneemt.”

Sport gaat een stapje verder. “De baas op het middenveld van Barcelona”, zo claimt de meest verkochte sportkrant van Catalonië. “Soms deden zijn passes denken aan Johan Cruijff. Met dank aan zijn sublieme visie zag De Jong op elk moment welke teamgenoot er het beste voorstond en verzond hij bijzonder nauwkeurige passes. Met Gerard Piqué als bodyguard was De Jong de eerste speler die de Napolitanen tegenkwamen als een aanval werd opgezet en voorkwam hij talloze keren dat de tegenstander echt gevaarlijk kon worden.”

“Hij bewoog zich naar de zijkanten als er druk moest worden gezet en na de entree van Arthur speelde hij meer op links, maar zelfs toen verdwenen zijn briljante momenten niet.” Marca-journalist Ramiro Aldunate is nog stelliger. “Ernesto Valverde, maak het jezelf niet te moeilijk. Frenkie de Jong en nog tien anderen”, zo valt in de meest verkochte sportkrant van Spanje te lezen. “Hij is dé defensieve middenvelder van Barcelona momenteel. Hij laat al heel de voorbereiding zien dat hij in vorm is om op deze positie te spelen. De basisplaats van Sergio Busquets is niet langer heilig. Frenkie heeft onze ogen geopend.”

“Hij weet al wat hij gaat doen voordat hij de bal heeft en doet meteen wat hij in gedachten had. Op dit moment is hij de beste defensieve middenvelder van Barcelona. Als hij vrijdag niet in de basis staat, is dat sportief in ieder geval niet uit te leggen.” Mundo Deportivo omschrijft De Jong in de rol van defensieve middenvelder als ‘een verfijnde Edgar Davids’. “Hij was in aanvallend opzicht nauwkeurig op de centimeter en een verfijnde versie van Edgar Davids als hij defensief te hulp moest schieten. Met Piqué als zijn bodyguard kon hij meer aanvallend denken.”