Ernesto Valverde prijst uitblinkende Frenkie de Jong: ‘Een geweldige aankoop’

De kans is groot dat Frenkie de Jong komende vrijdag in de eerste competitiewedstrijd van Barcelona tegen Athletic Club start. De Catalanen speelden zaterdagmiddag lokale tijd in het Michigan Stadium tegen Napoli en lieten mét de Nederlander aan het startsignaal een goede indruk achter. Na bijzonder veel balbezit in de eerste helft volgden na rust vier doelpunten in slechts negentien minuten tijd: 0-4.

De Jong, die negentig minuten speelde, was niet van de bal af te krijgen en verzorgde met een heerlijke pass de assist bij de 0-4 van Ousmane Dembélé. Veel vragen voor Ernesto Valverde na afloop gingen dan ook over de Nederlander. “Mijn plannen met De Jong? Nou, dat zijn dezelfde plannen als ik met al mijn andere spelers heb. Er is concurrentie. We hebben veel opties op het middenveld, maar De Jong is een goede voetballer.”

“De Jong speelt een belangrijke rol als we een aanval willen opzetten”, vervolgde de coach van Barcelona. “Rendement zal doorslaggevend zijn, maar ik denk dat we een geweldige aankoop hebben gedaan.” Valverde insinueerde dat het basisteam in Ann Arbor ook grotendeels het team zal zijn dat vrijdag in Bilbao aan het startsignaal zal beginnen, daar Lionel Messi de start van het seizoen waarschijnlijk niet zal halen.

“We hebben zin om weer naar huis te gaan, eerlijk is eerlijk. Maar dit was de laatste oefenwedstrijd en we willen het perspectief van de ploeg in LaLiga laten zien. We hebben goed en intens gespeeld. Veel meer gevaar gesticht. We hebben doelpunten gemaakt en er is sprake van evenwicht binnen het elftal.” Valverde erkende dat de aanwezigheid van de geblesseerde Messi in Bilbao hoogst onzeker is. “Ik weet niet of hij in Bilbao zal zijn.”

“Hij is nog steeds aan het revalideren van zijn blessure en ik weet niet of hij de start van het seizoen gaat halen. Het zal moeilijk worden.” Valverde wilde niet aangeven hoe het aanvalstrio eruit gaat zien zodra Messi weer van de partij is. “Of het een probleem zal zijn? Het is een probleem als je die spelers niet hebt, maar we hebben ze en ze zijn goed. Het is vervolgens een rekensom. Er passen elf spelers in een elftal, meer kan ik er niet van maken.”

“De rol van Griezmann? Dat zullen we zien zodra Messi weer beschikbaar is. Maar hij kan in de punt van de aanval spelen en ook aan de zijkant. Dat is een voordeel voor ons. Het is een ander profiel dat bijvoorbeeld Ousmane Dembélé of Philippe Coutinho. Griezmann is meer buitenspeler-aanvaller, Coutinho is meer spelmaker-aanvaller en Dembélé is een buitenspeler pur sang. We zullen het op een of andere manier combineren”, besloot Valverde.