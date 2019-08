Debuterende Ron Jans ontsnapt in Amerikaanse ‘Hell is Real’-derby

Ron Jans heeft zijn officiële debuut als trainer van FC Cincinnati gemaakt. De hekkensluiter van de Eastern Conference speelde zaterdagavond lokale tijd gelijk bij Columbus Crew: 2-2. Cincinnati stond weliswaar na ruim twintig minuten met 0-2 voor, maar mocht uiteindelijk ook gelukkig zijn dat men een punt overhield aan het duel in het MAPFRE Stadium.

Een rake kopbal van Darren Mattocks in de zestiende minuut achter Eloy Room betekende de 0-1 voor de bezoekers, die met Maikel van der Werff in de basis aantraden. Emmanuel Ledesma verdubbelde enkele minuten later de voordelige marge van Cincinnati met alweer zijn vierde in zijn laatste acht wedstrijden: 0-2.

De ‘Hell is Real’-derby leek zodoende al voortijdig in het voordeel van Cincinnati uit te pakken, maar het duel tussen de clubs uit Ohio werd alsnog spannend. Vlak voor rust werd een charge van Van der Werff op Gyasi Zardes met een strafschop bestraft, waarna laatstgenoemde ook de aansluitingstreffer maakte: 1-2.

Na ruim een uur spelen schoot Pedro Santos van ruime afstand de 2-2 achter Przemyslaw Tyton. Het was aan de doelman te danken dat Cincinnati toch nog een punt aan het duel overhield. Tyton verrichtte enkele goede reddingen in de extra tijd van de tweede helft, met behulp van het aluminium, en zag hoe Zardes van een meter of twee erin slaagde om over te mikken.

“Ik denk dat we uiteindelijk meer het punt zullen koesteren dan Columbus”, erkende Jans na afloop. “De penalty? Die was erg makkelijk gegeven. In de eerste 35 minuten waren we het betere team, maar daarna hadden we erg veel problemen. Columbus raakte in de slotfase de lat, een overwinning van ons zou niet terecht zijn geweest.”

Youness Mokhtar kwam in de 54e minuut binnen de lijnen bij Columbus. De aanvaller was bij enkele gevaarlijke aanvallen van de thuisploeg betrokken. In de laatste minuut van de tien (!) minuten blessuretijd kwam zijn voorzet richting de tweede paal bij Zardes terecht, maar Tyton had een goed antwoord op diens kopbal.