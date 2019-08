Frenkie de Jong schittert in dikke zege van Barcelona op Napoli

Barcelona en Frenkie de Jong hebben zaterdagmiddag lokale tijd een goede indruk achtergelaten richting de eerste competitiewedstrijd tegen Athletic Club. Het team van Ernesto Valverde was in het Michigan Stadium met 0-4 te sterk voor Napoli en heeft daarme de La Liga-Serie A Cup gewonnen. Luis Suárez (twee), Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé waren trefzeker op Amerikaanse bodem. Nu de allerlaatste oefenwedstrijd achter de rug is, kan de regerend landskampioen van Spanje zich gaan focussen op het bezoek van vrijdagavond aan Baskenland.

In de eerste helft domineerde Barcelona de wedstrijd, maar echt grote kansen kon het team van Valverde niet creëeren. In de veertiende minuut liet Griezmann, die op links speelde, een aardige kans onbenut: na een bal naar achteren van Luis Suárez schoot hij net langs de verkeerde kant van de paal. Napoli kwam in de eerste twintig minuten, met slechts twintig procent balbezit, helemaal niet in het verhaal voor.

De Jong speelde ondanks het kurkdroge veld een uitstekende eerste helft, leed weinig balverlies en op sociale media waren louter positieve geluiden. Richting de onderbreking stapelden het aantal mogelijkheden voor Barcelona zich op, met name via Dembélé. De aanvaller stuitte tot tweemaal toe op Alex Meret. Op slag van rust liet Fabian Ruiz na om een misstap van de Catalanen af te straffen.

Barcelona kwam na rust binnen een mum van tijd op 0-2, al waren beide doelpunten discutabel. Griezmann stond duidelijk buitenspel toen hij de bal niet langs Meret kreeg, waarna Suárez attenter op de bal reageerde dan de verdedigers van Napoli en voor de 0-1 zorgde. Acht minuten later tekende Griezmann op aangeven van Jordi Alba simpel voor de 0-2. De linksback leek echter buitenspel te staan toen hij door Suárez werd weggestuurd.

De score liep vervolgens snel op, met uiteindelijk vier doelpunten in slechts negentien minuten tijd. De 0-3 van wederom Suárez mocht er zijn. Dembélé sneed vanaf rechts naar binnen en legde de bal af op de Uruguayaan, die het leer heerlijk met een curve hoog in de rechterhoek werkte. De Jong had een aandeel in de 0-4. De Nederlander bezorgde de bal met de buitenkant van zijn wreef op heerlijke wijze bij Dembélé, die een individuele actie afrondde met een diagonale schuiver in de verste hoek.

In het restant van het duel wijzigde Valverde zijn team op diverse posities, maar De Jong bleef negentig minuten op het veld staan. Philippe Coutinho, Arthur, Samuel Umtiti, Rafinha en Arturo Vidal stonden ruim twintig minuten op het veld. Meer doelpunten vielen er niet, al was dat wel dankzij een sublieme redding van Meret op een dito schot van Rafinha.