Erik ten Hag: ‘Ik heb hem gezegd dat hij niet weg mag bij Ajax’

Joël Veltman zal deze maand niet vertrekken bij Ajax. De verdediger beschikt over een aflopend contract en sprak meermaals uit dat hij welwillend staat tegenover een avontuur in het buitenland. Hoewel de club graag met Veltman wil meedenken over zijn toekomst, is een zomerse transfer geen optie.

“Ajax is in gesprek met Veltman over verlenging van zijn na dit seizoen aflopende contract”, vertelde Erik ten Hag na de 5-0 overwinning van Ajax op FC Emmen, in gesprek met FOX Sports. “Ik heb hem gezegd dat hij niet weg mag. Augustus is een belangrijke maand en daarin hebben we Veltman hard nodig.”

“Met Matthijs de Ligt zijn we een belangrijke kracht kwijtgeraakt. Hij kent de speelwijze en daarin hebben we Veltman nodig”, benadrukte Ten Hag, die zeker niet uitsloot dat Veltman een nieuw contract ondertekent. “Daar zijn we over in gesprek, maar dat is aan hem. Ik snap hem heel goed, maar we moeten in het belang van Ajax denken.”

Veltman stond FC Emmen centraal in de verdediging. “We zijn nog zoekende naar de ideale formatie en Joël is een goede centrale verdediger. Daar heeft hij alle kwaliteiten voor. Natuurlijk kan hij ook goed op rechts uit de voeten, maar in mijn ogen is hij een centrale verdediger die lang rechtsback heeft gespeeld.’’