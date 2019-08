‘Je weet het nooit, maar vorige week wist ik dat ik bij Ajax zou blijven’

Hakim Ziyech hakte deze week de knoop over zijn sportieve toekomst door. De aanvallende middenvelder tekende vrijdag een nieuw contract met Ajax en is blij dat er nu duidelijkheid is over zijn toekomst. Ziyech vertrekt deze zomer normaal gesproken niet meer uit Amsterdam, zo laat hij zaterdagavond na afloop van het thuisduel met FC Emmen (5-0 zege) weten.

"Iedereen weet dat ik me goed voel bij Ajax en dat ik de club niet zomaar verruil voor iets anders. Op een gegeven moment wil je ook duidelijkheid voor jezelf. Die duidelijkheid is er nu", vertelt Ziyech voor de camera van FOX Sports. "Wanneer ik de knoop heb doorgehakt? Je weet nooit wat er gebeurt, maar vorige week wist ik al vrij zeker dat ik hier zou blijven."

Ziyech is de volgende dragende speler die zijn toekomst verbindt aan Ajax: eerder ondertekenden onder anderen André Onana, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic en David Neres al nieuwe verbintenissen. "Dat is mooi. We hebben een leuk team, we kunnen goed met elkaar opschieten", vervolgt de Marokkaans international. “Wat we afgelopen seizoen hebben gepresenteerd, proberen we nog een keer te doen."

Ajax kende zaterdag uiteindelijk weinig problemen met FC Emmen. Ziyech nam zelf de 2-0 voor zijn rekening. “In de eerste helft hadden we wat problemen, zij werden gevaarlijk via counters. We hadden het onszelf ook makkelijker kunnen maken als we gelijk op 1-0 waren gekomen. In de tweede helft kwamen we niet in de problemen”, analyseert Ziyech.