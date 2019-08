Willem II stelt thuis teleur en geef doelpunten cadeau aan Vitesse

Willem II heeft ook zaterdagavond niet een thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie kunnen winnen. Het team van Adrie Koster ging met 0-2 onderuit en wacht nu al sinds januari 2011 op een thuiszege op Arnhemmers. Het team van Leonid Slutsky heeft zodoende vier punten uit de eerste twee duels, na de eerdere 2-2 remise tegen Ajax. Willem II startte het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een 1-3 zege bij PEC Zwolle.

Na vijf minuten spelen kwam Willem II heel goed weg. Na een corner kwam de bal via een hakje van Tim Matavz terecht bij Jay-Roy Grot, die zag hoe Sebastian Holmém redding bracht op de doellijn. Tien minuten later kwam het team van Adrie Koster wederom met de schrik vrij toen Freek Heerkens een vrije trap van Oussama Tannane bijna in eigen doel kopte.

Het was absoluut geen sprankelende eerste helft, met twee moeizaam voetballende teams. Negen minuten voor rust kreeg Vitesse de grootste kans van het eerste bedrijf. De weggestuurde Tim Matavz wachtte op versterking en zag hoe Grot zijn pass in het zijnet mikte. De vervanger van de geschorste Riechedly Bazoer liet daarna met een snoeihard afstandsschot van zicht spreken, maar Timo Wellenreuther was bij de les.

Vitesse trok het duel na de onderbreking naar zich toe, al was Willem II daar met defensieve fouten ook schuldig aan. Grot profiteerde van een fout van Fernando Lewis en schoot de bal achter Remko Pasveer: 0-1. Willem II zette druk en maakte met onder meer de ingevallen debutant Paul Gladon jacht op de gelijkmaker.

Twintig minuten voor tijd viel de 0-2. Thulani Serero vond Bryan Linssen aan de rechterkant van het strafschopgebied. De aanvaller gaf een voorzet die haalbaar leek voor Wellenreuther, maar de doelman strekte zich niet volledig uit. Matavz profiteerde en kon bij de tweede paal intikken.