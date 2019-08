Van Basten: ‘Frenkie de Jong is de ultieme nummer zes, maar hij kan het prima’

Daley Blind begon de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Emmen (5-0 overwinning) zaterdagavond op het middenveld, maar speelde in de laatste fase van het duel als centrumverdediger, doordat hij even van positie wisselde met Lisandro Martínez. De positie van Blind staat vaak ter discussie, maar Marco van Basten stipt aan dat de linkspoot als centrumverdediger zijn beperkingen heeft.

Van Basten is zaterdagavond na afloop van Ajax - FC Emmen overwegend lovend over Blind. "Een fantastische speler. Hij leest het spel goed. Hij kan het spel goed verdelen, is goed aan de bal en heeft een goed overzicht. Wat mij betreft moet hij in staat zijn het middenveld aan te sturen", vertelt de oud-aanvaller in het televisieprogramma De Eretribune van FOX Sports.

Volgens Van Basten mist Blind echter explosiviteit en maakt dat hem soms kwetsbaar als centrumverdediger. "Ik vind hem niet explosief en in de achterhoede heb je vaak explosiviteit nodig, omdat spitsen vaak wel explosief zijn. Omdat hij het spel goed leest en zich goed opstelt, kan hij het spel vaak nog wel goed voor zich houden, maar met echt explosieve spitsen heeft hij nog weleens moeite."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Blind daarom 'de ultieme nummer zes is'. "Vorig jaar hebben we Frenkie de Jong natuurlijk bij Ajax gehad op die positie; hij is de ultieme nummer zes, vind ik persoonlijk", repliceert Van Basten. "Maar ik denk dat Daley die rol ook prima kan invullen. Ik denk dat het een goede positie is voor hem."