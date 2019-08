Italiaanse media sparen De Ligt niet en delen onvoldoendes uit

Juventus leed zaterdagavond in het Zweedse Solna een oefennederlaag tegen Atlético Madrid (2-1). João Félix ontpopte zich tot plaaggeest van la Vecchia Signora, door al in de eerste helft tweemaal te scoren. Matthijs de Ligt speelde 71 minuten mee bij Juventus, maar de Nederlandse centrumverdediger kon geen onuitwisbare indruk achterlaten op de Italiaanse media.

De Ligt vormde samen met Giorgio Chiellini het hart van de defensie bij Juventus en de twee moesten duidelijk nog wennen aan elkaar, merkt Sport Mediaset op. De Ligt krijgt als rapportcijfer een 5,5, terwijl Chiellini er met een 6 nog genadig van afkomt. "De Ligt speelde voor het eerst met Chiellini samen, maar bewees dat hij nog tijd nodig heeft om te wennen aan zijn partner en het spel van trainer Maurizio Sarri", stelt de scribent. Met name het tweede doelpunt van João Félix wordt De Ligt aangerekend: de Oranje-international liet het Portugese wonderkind weglopen uit zijn rug, waarna een doelpunt voor Atlético Madrid volgde. "Hij had een aantal goede intercepties in huis, maar zijn fout bij het tweede doelpunt van João Félix blijft staan en is onvergefelijk."

Ook andere media zijn kritisch op het optreden van De Ligt en met name op diens aandeel bij de 2-1 van João Félix. "Hij liet zich uit positie spelen door een lange pass van Thomas Lemar. Hij herstelde zich in de tweede helft enigszins, maar de fout uit de eerste helft blijft", schrijft Il Bianco Nero, dat een onvoldoende uitdeelt aan De Ligt: een 5. Datzelfde cijfer krijgt de deze zomer van Ajax overgekomen stopper van Calciomercato. 'Flop De Ligt', zo kopt men. "We wachten nog steeds op zijn doorbraak. Samen met Mattia De Sciglio ligt hij zich verrassen door João Félix."

De gerespecteerde Italiaanse journalist Romeo Agresti van Goal deelt een 5,5 uit aan De Ligt, zonder verdere toelichting. Hij licht João Félix met een 8 uit als uitblinker van de avond, terwijl Douglas Costa en Adrian Rabiot met beiden een 7 de best gewaardeerde Juventus-spelers zijn. "Het is duidelijk dat hij fris is en dit jaar zijn stempel wil drukken. Hij maakte direct duidelijk hij dit seizoen doorslaggevend wil zijn voor Juventus", schrijft Agresti over Douglas Costa. Rabiot wordt met name geprezen vanwege zijn uitstekende passing. "En het beste van hem moet waarschijnlijk nog komen."