Alfred Schreuder ontsnapt bij debuut in Duitsland aan blamage van jewelste

Alfred Schreuder is bij zijn officiële debuut als hoofdtrainer van TSG Hoffenheim ontsnapt aan een blamage. Het elftal van de Nederlandse oefenmeester had zaterdagavond in de eerste ronde van de DFB Pokal de grootst mogelijke moeite met derdedivionist Würzburger Kickers, maar trok na strafschoppen uiteindelijk toch aan het langste eind.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor het elftal van Schreuder. Hoffenheim had betrekkelijk weinig te duchten van Würzburger Kickers en leidde na 54 minuten voetballen comfortabel met 0-2. Pavel Kaderabek had in de eerste helft de score geopend, waarna Ihlas Bebou vroeg in de tweede helft voor een ruimere marge zorgde.

In het laatste kwart van de reguliere speeltijd ging het echter mis voor Hoffenheim, want Würzburger Kickers wist er via doelpunten van Fabio Kaufmann en Albion Vrenezi (strafschop) een verlenging uit de slepen. Daarin bezorgde Ádám Szalai Hoffenheim opnieuw een voorsprong, maar Luca Pfeiffer zorgde er in minuut 114 voor dat er strafschoppen aan te pas moesten komen. Die werden uiteindelijk beter genomen door Hoffenheim, dat zo door het oog van de naald kroop.

Hoffenheim speelde overigens met een zeer respectabele ploeg: bekende namen als Oliver Baumann, Kevin Vogt, Benjamin Hübner, Sebastian Rudy en Florian Grillitsch waren bijvoorbeeld allen basisspeler. Joshua Brenet was in de 72ste minuut als invaller gebracht door Schreuder. Hoffenheim begint het nieuwe Bundesliga-seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.