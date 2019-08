Twente verslaat Groningen: twee rode kaarten en zestien minuten extra tijd

FC Twente heeft zaterdagavond de eerste zege in de Eredivisie geboekt. Het team van Gonzalo García García boekte een 1-3 overwinning bij FC Groningen; een duel waar ongetwijfeld veel over zal worden gesproken. In de krachtmeting werden liefst drie strafschoppen gegeven, twee rode kaarten uitgedeeld en trok de scheidsrechterlijke leiding er in totaal liefst zestien minuten bij.

Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, maar de toeschouwers kregen in de eerste 45 minuten zonder meer waar voor hun geld. De aanvallende intenties van het team van Danny Buijs waren in het eerste kwartier duidelijk zichtbaar; pogingen van Kaj Sierhuis (twee keer) en Ramon Pascal Lundqvist sorteerden geen effect. In de zestiende minuut ging de bal echter aan de andere kant van het veld op de stip, na overleg met de VAR wegens een tackle van Ko Itakura op Aitor Cantalapiedra. Laatstgenoemde nam plaats achter het leer, maar mikte zijn inzet boven Sergio Padt en op de lat. De bal stuiterde vervolgens het veld in.

FC Groningen trok het initiatief vervolgens weer naar zich toe en kreeg na nog geen half uur spelen ook een strafschop, na een charge van Paul Verhaegh op Gabriel Gudmundsson. Sierhuis schoot de bal vanaf elf meter recht door het midden en Joël Drommel bracht redding. Het venijn zat in de slotminuten voor rust. Lundqvist kreeg direct rood voor een tikje richting Javier Espinosa en in de extra tijd van de eerste helft mocht ook Mike te Wierik inrukken, toen hij niet de bal maar Haris Vuckic raakte. De ontmoeting kookte over, met enkele boze fans op het veld en uiteindelijk liefst negen minuten blessuretijd.

Amir Absalem ontsnapte vlak na rust aan een rode kaart voor een charge op Lindon Salahi; de harde overtreding van de linksback werd met slechts geel bestraft. Luttele minuten later kwam FC Groningen opnieuw goed weg, toen een inzet van Espinosa op de paal eindigde. Nakamura brak de ban na tien minuten in de tweede helft: Padt stond aan de grond genageld en had geen antwoord op de vrije trap van de Japanner.

Twintig minuten voor tijd ging de bal wederom op de stip. Na overleg met de VAR werd een tackle van Azor Matusiwa op Aitor bestraft met een strafschop: de Spanjaard faalde dit keer niet vanaf de stip en zette de 0-2 op het scorebord. Een rake uithaal van Ritsu Doan in de 84e minuut bracht de spanning in de wedstrijd volledig terug. Diep in de extra tijd van zeven minuten profiteerde Twente van de grote ruimtes op de helft van FC Groningen en tekende Vuckic voor de eindstand: 1-3.