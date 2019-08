Het Laatste Nieuws meldt transfer Chadli en spreekt van ‘stunt van formaat’

Vincent Kompany lijkt komend seizoen bij Anderlecht de beschikking te krijgen over Nacer Chadli. Het Laatste Nieuws verzekert zaterdagavond dat de Belgische grootmacht overeenstemming heeft bereikt met AS Monaco over een tijdelijke transfer van de vleugelspeler en spreekt van een 'stunt van formaat'. Anderlecht gaat Chadli naar verluidt voor één seizoen huren van Monaco.

De dertigjarige international van België zit op een dood spoor bij de club uit de Ligue 1, waardoor een vertrek bespreekbaar is geworden. Kompany, speler-trainer van Anderlecht, zou Chadli meer dan een maand geleden al eens gepolst hebben en heeft nu eindelijk beet, zo klinkt het. Alleen een medische keuring zou een overgang van Chadli naar Anderlecht nog in de weg zitten.

Chadli is 56-voudig international van België en zou vastberaden zijn om zijn plek in de selectie van de Rode Duivels te behouden. De multifunctionele flankspeler hoopt volgend jaar mee te gaan naar EURO 2020 en wil bij Anderlecht weer aan voetballen toekomen, nadat hij afgelopen seizoen voor Monaco slechts achtmaal basisspeler was in de Ligue 1.

De Monegasken pikten Chadli precies een jaar geleden op bij West Bromwich Albion, maar een succesvol huwelijk werd het niet. Vrijdagavond zat hij negentig minuten op de bank tijdens de seizoensouverture tegen Olympique Lyon (0-3 nederlaag). Het wordt voor Chadli pas zijn eerste avontuur op het hoogste niveau in eigen land: eerder diende hij Tottenham Hotspur, FC Twente en AGOVV Apeldoorn.