AZ heeft ‘groot probleem’ na instorten stadion: ‘Hier kan niet gespeeld worden’

AZ werd zaterdag opgeschrikt door het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion. Over de oorzaak van het ongeval is nog niet veel bekend, maar algemeen directeur Robert Eenhoorn kan in elk geval bevestigen dat er geen gewonden zijn gevallen.

Eenhoorn gaf zaterdagavond op een speciaal ingelaste persconferentie tekst een uitleg. "Het eerste wat je hoopt is dat er op dat moment geen mensen in het stadion waren. Dat was gelukkig het geval, waardoor we in elk geval kunnen zeggen dat er geen gewonden zijn gevallen. Dat is het allerbelangrijkste", vertelt de beleidsbepaler. "Tegelijkertijd hebben we wel een groot probleem. Dat probleem zal zeer goed onderzocht gaan worden."

"We kunnen verder nog niet zo gek veel zeggen, omdat we natuurlijk niet weten wat er precies gebeurd is. Uiteindelijk is dat wel datgene waarmee we aan de gang gaan. Maar dat is een probleem dat niet in verhouding staat met de situatie dat er wel gewonden waren gevallen vandaag", vervolgt Eenhoorn. "Wat dat betreft mogen we van geluk spreken. De komende dagen zullen we proberen te achterhalen wat hier nu precies gebeurd is."

AZ komt dit weekeinde in de Eredivisie in actie tegen RKC Waalwijk, maar dat betreft een uitwedstrijd. Aanstaande donderdag staat de thuiswedstrijd tegen Mariupol op het programma, in de derde voorronde van de Europa League. "Ik kan niet zeggen wanneer de volgende wedstrijd hier gespeeld kan worden, maar onze prioriteit is dat dat in elk geval in een veilige omgeving gebeurt. Daar gaan we alles voor in het werk stellen", belooft Eenhoorn, die al kort contact heeft gehad met de KNVB. "Er zijn zat mensen die bereid zijn om te helpen. Natuurlijk moeten er wedstrijden gespeeld worden. Het lijkt me duidelijk dat die hier nu niet gespeeld kunnen worden."