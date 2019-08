Erik ten Hag grijpt in bij Ajax: ‘Maar het heeft niks met passeren te maken’

David Neres begint zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen voor het eerst dit seizoen in de basis bij Ajax. De Braziliaanse vleugelaanvaller vervangt Kasper Dolberg in de basisopstelling, waardoor Dusan Tadic opschuift naar het centrum. Erik ten Hag ontkent dat hij met de basisplaats voor Neres inspeelt op de Champions League-wedstrijd van aankomende dinsdag tegen PAOK Saloniki.

"Niet per se", antwoordt de trainer van Ajax voorafgaand aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA voor de camera van FOX Sports. "We zijn eigenlijk nog bezig met een deel van de voorbereiding. Ik wil een aantal varianten uitproberen, ook om automatismen te creëren. David is nog niet heel lang aan boord. Hij heeft speeltijd nodig en volgens mij is hij er klaar voor."

Behalve Dolberg is ook Perr Schuurs zijn basisplaats kwijt ten opzichte van de midweekse wedstrijd tegen PAOK Saloniki (2-2) in de derde voorronde van de Champions League. Razvan Marin begint op het middenveld, waardoor Noussair Mazraoui als rechtsback speelt en Joël Veltman als centrumverdediger. Dolberg en Schuurs zijn echter niet gepasseerd, zo benadrukt Ten Hag.

"Het heeft niks met passeren te maken. Ze hebben het beiden in fases heel erg goed gedaan. Vandaag heb ik ook een beetje tactisch gekozen, want ik wil een aanvallende rechtsback hebben. Dan moet je keuzes maken in het centrum", legt de oefenmeester van Ajax uit. Ajax en FC Emmen trappen zaterdag om 19.45 af.