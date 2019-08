Fenerbahce heeft beet en haalt voormalig PSV’er over uit Engeland

Mathias ‘Zanka’ Jörgensen gaat in de Süper Lig aan de slag. Fenerbahce maakt zaterdag de komst van de verdediger wereldkundig, na een akkoord met Huddersfield Town. Jörgensen heeft een verbintenis tot medio 2022 ondertekend. In de contractuele samenwerking is een optie voor een vierde contractjaar opgenomen.

Jörgensen, 29 jaar, speelde de afgelopen twee seizoenen voor Huddersfield Town, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde. De verdediger, die in totaal 62 competitieduels speelde, en the Terriers voelden beiden veel voor een transfer, daar het contract van de Deen volgend jaar zomer ten einde liep.

Jörgensen speelde voor zijn tijd in de tenues van FC Kopenhagen en PSV. Het verblijf van de Deen in Eindhoven was geen succes. In twee jaar tijd kwam de verdediger niet verder dan veertien duels en werd hij voor ruim een half miljoen euro verkocht aan voormalig werkgever FC Kopenhagen.

Fenerbahce eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats en stond maandenlang zelfs veel lager op de ranglijst. Voor komend seizoen heeft de Turkse topclub zich ook versterkt met onder meer Garry Mendes Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç en Emre Belözoglu.