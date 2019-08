PSV verrast en gaat voor rentree van Daniel Schwaab

PSV wil Daniel Schwaab op korte termijn terughalen, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagavond. De verdediger nam in mei afscheid van de club, maar zou desondanks openstaan voor een rentree. De betrokken partijen zijn momenteel met elkaar in gesprek en proberen elkaar te vinden, zo schrijft de krant.

Schwaab speelde drie seizoenen voor PSV, maar liet een aanbeding om zijn contract te verlengen links liggen. Hij wilde graag meer bij zijn familie zijn, zo gaf Schwaab aan, en mede daardoor besloot hij niet bij te tekenen. Hij trainde de afgelopen tijd mee bij SC Freiburg, maar van een officiële samenwerking tussen de club en de routinier kwam het niet.

Met de komst van Timo Baumgartl reageerde PSV al op het vertrek van Schwaab. Desondanks ziet de clubleiding in de 31-jarige Duitser 'nog altijd een man die de ploeg op bepalende momenten kan helpen en een speler die binnen en buiten het veld een voortrekkersrol kan vervullen', aldus het Eindhovens Dagblad.

Schwaab maakte in 2016 de overstap van VfB Stuttgart naar PSV, net zoals Baumgartl dat deze zomer deed. Hij kwam in totaal tot 85 wedstrijden voor PSV in de Eredivisie en nam door de voordeur afscheid. Zijn mogelijke rentree kan gevolgen hebben voor Derrick Luckassen en Trent Sainsbury, al is het onduidelijk wat er dan met dat tweetal gaat gebeuren.