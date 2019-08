Transferbeleid Ajax gekraakt bij FOX Sports: ‘Zijn niet minder dan João Félix’

Ajax nam deze zomer afscheid van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt en toucheerde voor beide spelers minimaal 75 miljoen euro. De middenvelder en de verdediger leverden Ajax zo samen ongeveer 150 miljoen euro op, maar volgens Marco van Basten had de Amsterdamse club meer kunnen overhouden aan beide deals. De oud-voetballer wijst daarbij op de transfer die João Félix deze zomer maakte.

João Félix verkaste voor 126 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid. Volgens Van Basten had Ajax bij De Jong en de Ligt op een vergelijkbare transfersom moeten mikken. "Ze hebben twee spelers verkocht voor samen 150 miljoen euro. Dat is te weinig", oordeelt de voormalige trainer van onder meer Ajax zaterdagavond bjj FOX Sports.

"João Félix is van Benfica naar Atlético gegaan. Hij was ook een groot talent en kostte 122 miljoen euro (in feite 126 miljoen euro, red.). De Ligt en Frenkie de Jong zijn zeker niet minder dan João Félix, maar zij zijn wel voor minder vertrokken", vervolgt Van Basten. "Ik vind dat die Portugese clubs in dat opzicht slimmer zijn en er meer uithalen dan de Nederlandse clubs. Dat is zonde."

Van Basten hoopt dat een verdere leegloop deze zomer uitblijft voor Ajax. "Ze hebben nu twee spelers verkocht voor 150 miljoen euro, maar waar het voor Ajax om draait is dat ze voetballers op het veld hebben. De mensen die iedere week naar het stadion komen, willen voetbal zien, vermaakt worden en resultaat zien. Wij maken ons met z'n allen druk over welke speler nog moet vertrekken. We moeten die spelers juist hier in Nederland houden!"