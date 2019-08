Frenkie de Jong: ‘Hoop dat hij bij Ajax blijft, anders ben ik blij voor hem'

In navolging van Frenkie de Jong zou ook Donny van de Beek zijn carrière kunnen vervolgen in de top van LaLiga. De middenvelder van Ajax wordt begeerd door Real Madrid, dat nog drie weken heeft om toe te slaan. Zaterdag meldde Mundo Deportivo echter dat Van de Beek pas in 2020 zal transfereren naar het Santiago Bernabéu en De Jong, die zelf de overstap maakte naar Barcelona, hoopt dat zijn ex-ploeggenoot inderdaad in Amsterdam blijft spelen.

"Ik zie liever dat hij bij Ajax blijft, want ik wil hem niet als tegenstander hebben en ik wil graag dat Ajax zo sterk mogelijk blijft", vertelt De Jong zaterdag in een interview met ESPN. "Maar als het toch gebeurt, en hij naar Real Madrid gaat, dan ben ik heel blij voor hem. Ik ga hem dan zeker opzoeken in Spanje." De Jong noemt zijn landgenoot een 'geweldige voetballer' en twijfelt er niet aan dat Van de Beek goed genoeg is om te slagen in de top van Spanje.

"Ik weet vrij zeker dat hij de kwaliteiten heeft. Dat heeft hij het afgelopen seizoen laten zien, zeker in de knock-outfase van de Champions League", vindt De Jong. "Hij heeft iedereen in Europa laten zien dat hij goed genoeg is om op dat niveau te voetballen." Het doet De Jong goed om te zien dat spelers van Ajax een grote stap kunnen maken na het afgelopen seizoen, zoals Matthijs de Ligt dat ook al deed met zijn zomerse overstap naar Juventus.

"Ik ben heel trots op het seizoen dat we achter de rug hebben. Het maakt me trots om te zien dat andere jongens grote stappen zetten, want ze verdienen het allemaal. Maar natuurlijk ben ik er ook een beetje verdrietig door. Ik heb geen spijt van mijn vertrek, maar het is jammer dat de ploeg uit elkaar gaat. Je weet dat dat gaat gebeuren na zo'n seizoen bij Ajax. Zo werkt het nu eenmaal", concludeert De Jong, die het zaterdagavond om 23.00 uur met Barcelona opneemt tegen Napoli in een oefenwedstrijd.