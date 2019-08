Erik ten Hag voert wijzigingen door in voor- en achterhoede van Ajax

Ajax treedt zaterdagavond zonder Perr Schuurs en Kasper Dolberg aan tegen FC Emmen. De verdediger wordt gepasseerd door trainer Erik ten Hag, terwijl Dolberg wellicht niet fit genoeg is nadat hij geblesseerd uitviel in de midweekse wedstrijd tegen PAOK Saloniki (2-2) in Griekenland. De Deen zit echter wel op de bank. Het duel tussen Ajax en Emmen begint om 19.45 uur.

De plek van Dolberg wordt overgenomen door Dusan Tadic, die zowel tegen PAOK als in de seizoensopener tegen Vitesse (2-2) opereerde vanaf de linkerflank. Nu staat David Neres opgesteld als linksbuiten; de Braziliaan zat in de vorige twee duels op de bank. Daley Blind begint weer op het middenveld en Noussair Mazraoui keert terug naar zijn vertrouwde plek als rechtsback.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Marin, Blind, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Veendorp, Bakker, Burnet; Ugrinic, Chacón; Laursen, De Leeuw, Arias; Kolar