Misser vanaf elf meter komt Phillip Cocu duur te staan

Phillip Cocu is er niet in geslaagd zijn tweede wedstrijd als manager van Derby County te winnen. In het eigen Pride Park kwam de ploeg van de Nederlandse manager tegen Swansea City niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Martyn Waghorn miste de grootste kans van de wedstrijd namens het elftal van Cocu.

De 29-jarige spits mocht aan het einde van de eerste helft aanleggen voor een strafschop, nadat er een overtreding was begaan op Jayden Bogle. Zijn poging vanaf elf meter werd echter gekeerd door doelman Freddie Woodman. Bij Derby begonnen Kelle Roos en Florian Jozefzoon in de basis; Mike van der Hoorn speelde negentig minuten bij de bezoekers.