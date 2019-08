Deel van dak van AFAS Stadion stort in: ‘AZ ontsnapt aan grote ramp’

Een deel van het dak van het AFAS Stadion is zaterdag ingestort. Op sociale media verschijnen foto's waarop te zien is dat een deel van het dak boven de lange zijde naar beneden is gevallen. Volgens FOX Sports heeft de harde wind in Noord-Holland er vermoedelijk mee te maken. AZ speelt zondag een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. "Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp", schrijft journalist Brian Wijker op Twitter bij een foto van het ingestorte dak. De selectie van trainer Arne Slot trainde zaterdag al binnen, omdat code geel was afgegeven in Alkmaar vanwege het onstuimige weer.

Het incident wordt zaterdagavond kort besproken bij De Eretribune op FOX Sports. "Mensen van AZ zijn nu onderweg naar het stadion. De eerste geluiden zijn dat er geen gewonden zijn", aldus presentatrice Aletha Leidelmeijer.

Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp. #AZStadion pic.twitter.com/dKklzCuhou — Brian Wijker (@BrianWijker) 10 augustus 2019

BREAKING:deel van het AZ stadion ingestort door de wind ?? pic.twitter.com/8JWB6Oxzcl — robin crapanzano (@CrapanzanoRobin) August 10, 2019