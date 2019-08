Juventus en Atlético Madrid beginnen met sterke opstellingen aan onderling duel

Matthijs de Ligt begint zaterdagavond in de basis bij Juventus voor de vriendschappelijke wedstrijd in het Zweedse Solna tegen Atlético Madrid. De Nederlandse verdediger vormt samen met Giorgio Chiellini het verdedigingsduo van de Italianen. Juventus begint met een sterke basiself, waarin ook plaats is voor sterspeler Cristiano Ronaldo.

De ontmoeting met Atlético betekent voor Juventus normaliter de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in Italië. La Vecchia Signora begint de nieuwe voetbaljaargang in de Serie A over exact twee weken met een uitwedstrijd tegen Parma en trainer Maurizio Sarri lijkt het duel met Atlético te gebruiken om zijn beoogde basiself aan het werk te zien. Behalve De Ligt beginnen ook onder anderen Ronaldo en Miralem Pjanic in de Friends Arena.

De Ligt zal zaterdagmiddag vermoedelijk de nodige duels gaan uitvechten met João Félix en Álvaro Morata: de twee spitsen krijgen bij Atlético voorin het vertrouwen van trainer Diego Simeone. Ook zomeraanwinsten Kieran Trippier, Renan Lodi en Marcos Llorente zijn bij de Spaanse club verzekerd van een basisplaats. Atlético begint het seizoen in Spanje volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Getafe.

Opstelling Juventus: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Álex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuaín, Ronaldo

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Llorente, Saúl, Lemar; João Félix, Morata.