Rio Ferdinand vreest Amerikaanse taferelen na onstuimig VAR-debuut

De videoscheidsrechter (VAR) heeft dit seizoen zijn intrede gedaan in de Premier League en eiste zaterdagmiddag tijdens de wedstrijd tussen West Ham United en Manchester City (0-5) direct een hoofdrol op. Arbiter Mike Dean raadpleegde de VAR in de tweede helft liefst driemaal, hetgeen telkens tot consternatie in het London Stadium leidde. Na afloop wordt in Engeland volop gediscussieerd over de toegevoegde waarde van de VAR.

Rio Ferdinand merkt bij BT Sport op dat de technologische ontwikkelingen in de voetballerij zowel positieve als negatieve effecten hebben. "Als je er echter in doorslaat, vervreemd je het voetbal voor de normale voetbalsupporter", waarschuwt de oud-verdediger van onder meer Manchester United. "Je ziet het bij de Amerikaanse sporten: veel mensen kijken er niet naar, omdat ze vinden dat er te veel regels zijn."

Volgens Ferdinand schuilt de charme van het voetbal vooral in de simpliciteit ervan. "Het grote voordeel van voetbal is dat er niet veel regels zijn, er komt geen poespas bij kijken. Het spelletje is simpel: iedereen kan voetballen en betrekkelijk eenvoudig naar voetbal kijken", vervolgt de analist. "Dat begint nu te veranderen. Laten we hopen dat we er niet te ver in doorslaan."

Manchester City legde West Ham zaterdagmiddag met 0-5 over de knie. In de tweede helft keurde de VAR een doelpunt van Gabriel Jesus af, omdat aangever Raheem Sterling nipt buitenspel stond. Later in de wedstrijd was de VAR the Citizens beter gezind: Sergio Agüero miste in eerste instantie een strafschop, maar doordat Declan Rice te vroeg was ingelopen, mocht de Argentijnse spits van Manchester City opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Tussendoor werd een doelpunt van Sterling toegekend, ná tussenkomst van de VAR.

Josep Guardiola blijft kalm onder de hectiek die de VAR veroorzaakte bij de seizoensouverture van Manchester City en ziet zelfs voordelen. "Het is goed voor onze mentale weerbaarheid. Na het doelpunt van Gabriel Jesus denk je op 0-3 te komen en verwacht je dat de wedstrijd over is, maar even later staat het bijna 1-2. Je moet mentaal sterk zijn en je emoties onder controle houden", zo reageert de manager van de regerend landskampioen.