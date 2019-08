‘Thulani Serero vertrekt uit Eredivisie en levert Vitesse transfersom op’

Thulani Serero gaat de Eredivisie achter zich laten. De 29-jarige middenvelder staat namelijk op het punt Vitesse te verlaten voor een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Jazira, zo verzekert De Telegraaf zaterdagmiddag. Serero had nog een doorlopend contract bij Vitesse en levert de Arnhemse club naar verluidt 'ongeveer een miljoen euro' op.

Serero lijkt de Eredivisie zodoende na acht seizoenen te verlaten. De Zuid-Afrikaan werd in de zomer van 2011 door Ajax opgepikt bij Ajax Cape Town en stond tot medio 2017 onder contract in Amsterdam. Hij kwam in de seizoenen 2013/14 en 2014/2015 regelmatig aan spelen toe bij Ajax, maar vertrok uiteindelijk in 2017 naar Vitesse.

De Arnhemmers haalden Serero transfervrij binnen en beleefden de afgelopen twee seizoenen veel plezier aan hem. De controleur was bij Vitesse vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats en kwam in twee voetbaljaargangen tot tachtig officiële wedstrijden. Zijn contract in GelreDome loopt nog door tot de zomer van 2020, waardoor Vitesse een kleine transfersom overhoudt aan Serero.

Bij Al-Jazira gaat Serero samenwerken met Jurgen Streppel: de ex-trainer van onder meer Willem II en sc Heerenveen zwaait sinds deze zomer de scepter bij de club uit Abu Dhabi. Of de middenvelder zaterdagmiddag nog deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Vitesse voor het uitduel met Willem II, is niet bekend.