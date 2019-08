‘Maximilian Wöber staat na zeven maanden voor transfer van 12 miljoen euro’

Maximilian Wöber lijkt Sevilla na ruim een halfjaar alweer te verlaten. De verdediger kwam in januari over van Ajax en speelde vorig seizoen zeven competitieduels in LaLiga, maar komt niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Julen Lopetegui. Volgens Diario de Sevilla is Wöber op weg naar Red Bull Salzburg.

De topclub uit zijn thuisland Oostenrijk zou al een week in gesprek zijn met Sevilla over Wöber. Een akkoord tussen beide clubs is dichtbij. De lokale krant uit Sevilla speculeert over een transfersom van twaalf miljoen euro, inclusief variabelen. Bovendien zou Sevilla een percentage van een eventuele toekomstige transferom krijgen van Red Bull Salzburg.

Sevilla huurde Wöber in de tweede seizoenshelft van 2018/19, met een verplichte optie tot koop. De Andalusiërs betaalden 10,5 miljoen euro; via bonussen kon dat bedrag oplopen tot 11 miljoen. Volgens Diario de Sevilla maakte Wöber aanvankelijk indruk bij zijn nieuwe club, maar heeft hij in de voorbereiding weinig gedaan om trainer Lopetegui te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Vorig seizoen werkte Wöber nog onder Pablo Machín en Joaquín Caparrós. "De korte periode van Wöber bij Sevilla eindigt met zeven competitieduels en een wedstrijd in de Europa League", schrijft de krant. In de achtste finale van de Europa League, die uiteindelijk verloren ging, deed hij een helft mee tegen Slavia Praag (2-2). "In die wedstrijd was het zwakke spel van Wöber doorslaggevend. Hij was bovendien meermaals geblesseerd en wordt door de club gezien als een man van glas."