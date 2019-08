Sterling gidst swingend Manchester City naar vijfklapper in Londen

Regerend landskampioen Manchester City is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. De ploeg van trainer Josep Guardiola boekte een overtuigende 0-5 overwinning op West Ham United, een week nadat de Community Shield al werd veroverd ten koste van Liverpool. Het spel van Manchester City was bij vlagen om van te watertanden; Raheem Sterling was met een hattrick de grote man. Ook de VAR speelde een hoofdrol in het Olympisch Stadion. Zaterdagavond was titelconcurrent Liverpool het seizoen al begonnen met een 4-1 zege op Norwich City.

De verwachtingen rond West Ham zijn dit seizoen hoog, na de komst van spelers als Pablo Fornals en Sébastien Haller voor respectievelijk 27 en 50 miljoen euro. De Spanjaard begon tegen Manchester City op de bank, maar de Fransman kreeg een plek in de punt van de aanval. Veel mogelijkheden om zich te onderscheiden had Haller niet in de eerste helft. West Ham kwam tot weinig uitgespeelde kansen, al had Haller wel de beste mogelijkheid namens the Hammers in het eerste bedrijf. Een te zwak schot vormde tien minuten voor rust geen problemen voor doelman Ederson. Op dat moment leidde Manchester City al met 0-1.

Na 24 minuten verstuurde Riyad Mahrez een messcherpe pass aan de rechterflank naar Kyle Walker, die de versnelling langs Aaron Cresswell inzette en Gabriel Jesus voor het doel vond. De Braziliaan tikte van dichtbij knap binnen. Gabriel Jesus had verrassenderwijs de voorkeur gekregen boven Sergio Agüero, terwijl ook de plek op de bank van Bernardo Silva opvallend was. Mahrez speelde op diens positie. Manchester City speelde niet groots, maar hield de voorsprong zonder veel moeite vast in de eerste helft. In de tweede helft wist Manchester City de voorsprong al gauw uit te breiden.

Kevin De Bruyne sprintte op de vijandelijke helft langs voorbij spelers van West Ham en bediende de vrijstaande Sterling aan zijn linkerzijde. De aanvaller plaatste de bal langs doelman Lukasz Fabianski: 0-2. Het meest besproken moment van de wedstrijd volgde kort daarna, toen voor het eerst in Engeland en doelpunt werd afgekeurd op advies van de VAR. Een heerlijke aanval mondde uit in een treffer van Sterling, maar even daarvoor had Sterling enkele millimeters buitenspel gestaan. Het leek op basis van de beelden om zijn schouder te gaan. Het afgekeurde doelpunt gaf West Ham wat nieuwe inspiratie. Het duurde even voordat dat zich ook vertaalde in kansen.

Achttien minuten voor tijd moest doelman Ederson op katachtige wijze redding brengen op een inzet van Manuel Lanzini. De doelman lag al op de grond nadat hij een schot van Javier Hernández had gekeerd, maar wist de kopbal van Lanzini toch nog via de paal weg te tikken. Het was kort daarna Sterling die het duel op slot gooide. Hij dook vlak voor het doel op na een heerlijke pass van Mahrez en wipte de bal behendig over Fabianski. De 0-4 kwam voort uit een penalty na een overtreding van Issa Diop op Mahrez. Sterling wilde zijn hattrick completeren, maar Sergio Agüero besloot zelf achter de bal te gaan staan. Fabianski bracht redding, maar de penalty moest opnieuw worden genomen omdat Declan Rice te vroeg kwam inlopen. In tweede instantie scoorde Agüero wel. In de vijf minuten durende blessuretijd kreeg Sterling alsnog waar hij op hoopte, door van dichtbij zijn derde treffer te maken.