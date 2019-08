Oranje-international ontmoet Sergio Ramos; David Neres ontvangt fraai portret

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Sergio Ramos was deze week samen met echtgenote Pilar Rubio op stedentrip in Londen. Oranje-international Patrick van Aanholt kwam de verdediger van Real Madrid per toeval tegen in de Engelse hoofdstad en probeerde hem naar eigen zeggen te overtuigen van een transfer naar Crystal Palace. De avances van Agent PVA sorteerden helaas voor hem en zijn club Crystal Palace niet het gewenste effect.





Het was een heugelijke week voor David Neres. De Braziliaanse aanvaller verlengde woensdag zijn contract met Ajax en mocht tevens een fraai portret van hemzelf in ontvangst nemen.





Nog meer goed nieuws deze week voor Ajax, want ook Hakim Ziyech tekende een nieuw contract met de Amsterdamse club. "Vorig seizoen hebben we onvergetelijke momenten gehad samen. Dat zijn de momenten waarom ik wil voetballen", schreef de creatieveling op Instagram.





João Cancelo rondde zijn langverwachte transfer van Juventus naar Manchester City deze week eindelijk af en ondertekende zijn contract met de Engelse grootmacht onder het toeziend oog van zijn partner Daniela Machedo.





Paris Saint-Germain begint het nieuwe seizoen in de Ligue 1 zondagavond met een thuiswedstrijd tegen Nîmes. Verdediger Presnel Kimpembe liet deze week nog snel een tatoeage zetten.





David Beckham genoot deze week samen met zijn moeder Sandra van een borrel.





Anouk Hoogendijk zwaaide in 2017 af als prof, maar is nadien zeker niet in de anonimiteit verdwenen. De oud-speelster van onder meer Ajax mocht onlangs bekendmaken dat zij vanaf 7 september op RTL 4 te zien is in het televisieprogramma Dancing With The Stars.