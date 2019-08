Boze supporters van PSV protesteren zondag twintig minuten lang

Het verzoek van de clubleiding van PSV om de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag te verzetten naar zondagavond 20.00 uur, zet kwaad bloed bij supporters van de Eindhovenaren. In een gezamenlijk statement kondigen supportersgroepen Lighttown Madness en Boys From The South een 'stilteprotest' aan tijdens de eerste twintig minuten van de wedstrijd in het Philips Stadion.

Het duel stond aanvankelijk op het programma voor zaterdagavond 20.45 uur. Nadat PSV echter werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League door FC Basel besloot de KNVB het duel door te schuiven naar zondag, zodat de Eindhovenaren meer rust hebben in de aanloop naar de returnwedstrijd tegen FK Haugesund van donderdag in de derde Europa League-voorronde.

Het leek erop dat het duel zondag om 16.45 uur gespeeld zou worden, maar uiteindelijk werd gekozen voor een aanvangstijdstip van 20.00 uur. Zo had PSV ook wat meer rust na het eerste duel met Haugesund van donderdagavond (0-1 zege). "PSV vindt het nodig om over de rug van de supporter een schamele drie uur extra rust te creëren voor de spelers", schrijven Lighttown Madness en Boys From The South in het statement op sociale media.

"Voor veel, vooral werkende, supporters is dit een waardeloze tijd om een voetbalwedstrijd te bezoeken, om hierbij de discussie over het ondergeschikte belang van de supporters ten opzichte van de tv-kijker nog maar buiten beschouwing te laten", vervolgen de supportersgroepen. "Wij gaan hier niet mee akkoord! De eerste twintig minuten van de wedstrijd zondag gaan wij zodoende in met een stilteprotest, om zo duidelijk te laten 'horen' dat wij hierin niet volgen. Na deze twintig minuten zullen wij met alles wat wij hebben de club steunen richting een overwinning."