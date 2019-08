Neymar komt zondag niet in actie vanwege transferperikelen

Paris Saint-Germain begint zondagavond zonder Neymar aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1. Sportief directeur Leonardo bevestigt zaterdagmiddag op een persconferentie dat de aanvaller niet in actie zal komen tegen Nîmes Olympique en dat de club het besluit heeft genomen. Leonardo stelt dat de gesprekken over een vertrek van Neymar 'verder gevorderd dan voorheen' zijn, maar dat er nog geen akkoord is bereikt.

"We zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat de toekomst van iedereen duidelijk wordt", geeft Leonardo aan. Trainer Thomas Tuchel vult aan dat hij zich niet te veel zorgen wil maken om transferperikelen. "Als ik er te veel over nadenk, word ik gek. Ik richt me op mijn team en op de spelers die ik hier tot mijn beschikking heb. Ze hebben mijn toewijding en mijn energie nodig. Als er wat gaat gebeuren, zullen we er tegen die tijd over besluiten."

Neymar heeft zijn zinnen gezet op een vertrek uit Parijs en staat in de belangstelling van Real Madrid en zijn oude club Barcelona. De Braziliaan sierde zaterdag weer op de voorpagina's van de grote Spaanse sportkranten AS, Marca en Sport. Waar Barcelona in eerste instantie nog als meest waarschijnlijke bestemming voor de dribbelaar gold, heeft aartsrivaal Real Madrid zich volgens de berichtgeving ook nadrukkelijk in de strijd gemengd.

Nadat er eerder deze week al werd gesproken over een bod van 120 miljoen euro plus Luka Modric, die overigens niet mee zou willen werken aan een vertrek, meldde Sport zaterdagochtend dat voorzitter Florentino Pérez Neymar zelf ook een grote salarisaanbieding heeft gedaan. Hij zou in het Santiago Bernabéu veertig miljoen op jaarbasis kunnen gaan verdienen, waardoor hij na zijn voormalige ploeggenoot Lionel Messi de bestbetaalde voetballer ter wereld kan worden.

De sportkrant voegde echter toe dat Neymar deze aanbieding, tot onbegrip van Pérez, niet meteen heeft geaccepteerd. De superster van PSG zou zijn opties tot op het laatste moment open willen houden om een vertrek uit het Parc des Princes te garanderen en wil daarom nog niet kiezen tussen de Koninklijke en Barcelona. In tegenstelling tot een aantal weken geleden, toen hij alleen terug wilde keren naar het Camp Nou, zou hij een dienstverband in Madrid nu echter wel serieus overwegen.