Vitesse vestigt hoop op ‘beste Chelsea-speler van zijn generatie’

Vitesse huurde Charly Musonda vorig seizoen al van Chelsea, maar vanwege blessureleed beleefden beide partijen weinig plezier aan de samenwerking. De aanvaller zal in de vorige week begonnen voetbaljaargang echter opnieuw in Arnhem spelen en is zaterdagavond in de wedstrijd tegen Willem II een halfuur inzetbaar. Trainer Leonid Slutsky hoopt dit seizoen het beste van Musonda naar boven te kunnen halen.

“Zijn potentie is heel groot. Hij is de beste Chelsea-speler van zijn generatie inclusief Tammy Abraham en Ruben Loftus-Cheek”, is de Rus lovend in gesprek met De Telegraaf. “Het is voor mij een belangrijk doel dit seizoen om de echte Musonda weer terug te krijgen, omdat hij zo’n grote belofte voor de toekomst is, zoals vorig seizoen Martin Ödegaard.”

Slutsky geeft aan dat Musonda alle benodigde kwaliteiten in huis heeft, maar fysiek nog wel stappen zal moeten gaan zetten. De 22-jarige Belg kan bovendien op beide vleugels en als aanvallende middenvelder uit de voeten, waardoor hij zijn trainer meerdere opties biedt. Musonda moet bij Vitesse het voorbeeld worden van een nieuwe categorie huurspelers: “We proberen een ander niveau Chelsea-spelers te krijgen dan in het verleden. Eduardo, Jake Clarke-Salter en Musonda zijn daar voorbeelden van.”

Slutsky is van mening dat zijn club beter geen (jeugd)spelers van the Blues meer kan verwelkomen die voor hun eerste huurperiode in het buitenland staan. “Bij de categorie spelers waar wij ons tegenwoordig op richten is het eerste doel van Chelsea om ze te verhuren aan clubs uit de Bundesliga of Serie A. Maar misschien zal er nog wel iemand kunnen komen aan het einde van de transferwindow, zoals vorig jaar is gebeurd met Musonda.”