‘Wie dat niet op kan brengen, moet zijn spullen maar pakken en wegwezen’

John Stegeman maakte onlangs de overstap van Go Ahead Eagles naar PEC Zwollen en de oefenmeester heeft inmiddels zijn eerste voorbereiding bij de Blauwvingers achter de rug. De trainer heeft in de aanloop naar het vorig weekend begonnen seizoen de teugels flink aangetrokken en is van plan om in de komende periode hard te blijven werken aan het creëren van een ‘topsportklimaat’.

“Wie niet elke dag vol gas kan of wil geven, moet zijn spullen pakken en wegwezen”, is Stegeman duidelijk in gesprek met de Stentor. De trainer heeft de afgelopen weken een aantal spelers aangesproken die dachten ‘wel een stapje minder te kunnen doen’: “Je bent professioneel voetballer. Dan verwacht ik dat je elke dag gas geeft, want daar word je rijkelijk voor beloond, in welke rol dan ook. Wie dat niet kan opbrengen, moet zijn spullen maar pakken en wegwezen. Dan ga je maar lekker weg. Even goede vrienden.”

“Er loopt een aantal jongens bij waarvan ik denk: dat kan en moet anders. Als ze aan zichzelf denken, confronteer ik ze daarmee. Dat is mijn baan. Ik pik dat niet.” Als voorbeeld komt Vito van Crooij naar voren, die twee weken geleden al de wind van voren kreeg toen hij op een training niet snel genoeg omschakelde. “Ik dicht Vito kwaliteiten toe als buitenspeler. Als hij er vorig jaar negen maakte, moet hij nu naar twaalf of vijftien treffers streven. Dat bereik je niet door op deze manier te trainen. Je moet nog meer vergen van jezelf om niet ingehaald te worden door de realiteit”, is Stegeman duidelijk.

De inmiddels naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam constateerde vorig seizoen ook al een ‘vrijblijvend topsportklimaat’ in Zwolle, maar slaagde er vanwege zijn naderende verhuizing naar Rotterdam niet in om hier verandering in te brengen. Stegeman is echter niet van plan om zich bij de zaken neer te leggen: “Als het even tegenzit, moet je mentaliteit je niet in de steek laten. Wij hebben hier geen Lionel Messi's. Wij zijn gewoon PEC, waar iedereen keihard moet werken om tot prestaties te komen.” Stegeman verwacht echter nog flink wat werk te moeten verzetten: “Bij Heracles Almelo heeft het me anderhalf jaar gekost om dit erin te rammen.” PEC speelt zondagmiddag zijn tweede competitiewedstrijd tegen FC Utrecht.