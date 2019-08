‘Ik denk dat Ajax nog niet zo stilstaat bij wat ze eigenlijk laten vertrekken’

Lasse Schöne kwam zeven jaar geleden transfervrij binnen bij Ajax en was in de seizoenen daarop telkens een belangrijke pion in het elftal van de Amsterdammers. Eerder deze week kwam er met zijn overstap naar het Italiaanse Genoa echter vrij abrupt een einde aan zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA en David Endt denkt dat het vertrek van de Deen voor beide partijen weleens uit zou kunnen lopen op een teleurstelling.

De voormalige teammanager van Ajax vreest dat de keuze voor Genoa Schöne tegen kan gaan vallen: “Ik denk dat hij in het komende seizoen met weemoed gaat denken aan hoe het bij Ajax is en was. Bij Genoa komt hij in een heel andere situatie. Ze roepen nu natuurlijk van de daken dat ze “offensief gaan spelen en dat het allemaal goedkomt”, maar de harde realiteit van de Serie A is toch wat anders, daar speelt Genoa geen hoofdrol, dat zou mij zeer verbazen”, vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime.

Schöne nam met een emotionele video afscheid van Ajax.

Endt is van mening dat Schöne wel iets hoger had kunnen mikken in Italië: “Met zijn kwaliteiten is hij inderdaad geschikt voor Serie A-voetbal, maar dan is Genoa, naar mijn bescheiden mening, eigenlijk een stapje te laag. Hij zou bijvoorbeeld bij een club als Fiorentina of Torino ook heel goed passen voor twee, drie jaar.” Endt verwacht daarnaast dat Ajax de voetballende en sociale kwaliteiten van Schöne dit seizoen zal gaan missen als het even tegen dreigt te zitten.

“Ze hebben hem vrij makkelijk laten gaan. Misschien ook als een soort eerbetoon aan bewezen diensten. Ik denk zeker dat ze van binnenuit denken dat ze zonder kunnen.” De oud-teammanager ziet echter geen directe opvolger die de voetbaltechnische en menselijke rol die Schöne in de selectie speelde zomaar over kan nemen: “Er zal een oplossing moeten worden gezocht. Ik denk dat ze nu nog niet zo stilstaan bij wat ze eigenlijk laten gaan met het weggaan van Lasse Schöne.”