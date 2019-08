Kieft pakt ‘kinderachtige’ Van Bommel aan: ‘Geef gewoon normaal antwoord’

Wim Kieft is zaterdag in zijn column voor De Telegraaf kritisch op de trainers van Ajax, Feyenoord en PSV. De drie Nederlandse topclubs startten de Eredivisie vorige week met puntenverlies en volgens Kieft was de reactie van Erik ten Hag, Jaap Stam en Mark van Bommel na afloop niet goed. Met name de trainer van PSV krijgt de wind van voren.

Ajax kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse, terwijl PSV niet wist te winnen van FC Twente (1-1). Afgelopen zondag voorkwam Feyenoord een nederlaag tegen Sparta Rotterdam (2-2). “Als je toch zag hoe Erik ten Hag, Mark van Bommel en Jaap Stam reageerden op het puntenverlies van Ajax, PSV en Feyenoord, dan is de druk op die mannen blijkbaar heel hoog. Of ze kunnen gewoon slecht omgaan met de spanning en de stress. Stam zegt normaliter niets, maar die bleef maar ratelen na de 2-2 tegen Sparta”, aldus Kieft in de krant.

Kieft vond Van Bommel en Ten Hag 'vijandig', 'verontwaardigd' en 'geïrriteerd'. “Zelfs bij de meest onschuldige vraag of obligate constatering van de verslaggever na de 1-1 tegen FC Twente en 2-2 tegen Vitesse. Ten Hag voelde zich direct aangevallen. Van Bommel nam het de vragensteller bijna kwalijk dat hij iets vroeg over de reservebeurt van Hirving Lozano. Op die momenten verkoopt hij zichzelf, maar zeker ook de club niet zoals het hoort. Geef gewoon normaal antwoord, vertel de waarheid, speel geen verstoppertje en laat die interessantdoenerij achterwege.”

“Waarom reageert Van Bommel zo kinderachtig, stelt hij niet alles te kunnen zeggen en weigert hij de interviewer het volledige verhaal te vertellen? Die houding alleen al. Het is denigrerend, ook naar de kijkers toe”, vervolgt Kieft, die uitlegt hoe de PSV-coach het beter had kunnen doen. “Van Bommel, die gelijk had met de reservebeurt van Lozano, had moeten zeggen: 'Hé, Lozano is mijn slechtste aanvaller. Al drie wedstrijden op rij levert hij niet, hij scoort niet en doet niet wat wordt gevraagd. Dit is al aan de hand sinds de winterstop. Sindsdien scoorde hij slechts zes keer. Als ik dan alternatieven op de bank heb zitten, maak ik daar gebruik van.' Wat is er mis om het zo te vertellen? Iedereen zal verkondigen dat Van Bommel groot gelijk heeft en hij de enige juiste beslissing heeft genomen.”