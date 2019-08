Feyenoord lijkt mis te grijpen: ‘Heeft weinig zin om hem dan te nemen’

Feyenoord gaat zich naar alle waarschijnlijkheid niet versterken met Ricky van Wolfswinkel. Volgens Martijn Krabbendam, Feyenoord-clubwatcher van Voetbal International, ligt de spits van FC Basel door een blessure ‘een tijdje’ uit de roulatie. Omdat Nicolai Jörgensen naar verwachting op den duur weer inzetbaar is, lijkt de komst van Van Wolfswinkel uitgesloten.

Van Wolfswinkel maakte afgelopen woensdag de negentig minuten vol in de derde voorronde van de Champions League tegen LASK Linz, maar nadien raakte hij geblesseerd. “Vlak voordat ik hier kwam, hoorde ik dat hij geblesseerd is, best wel een tijdje”, aldus Krabbendam bij Veronica Inside. “De duur van Jörgensen, dus dan heeft het weinig zin om hem te nemen.” Jörgensen kampt met een knieblessure en is het onduidelijk wanneer de Deen precies weer inzetbaar is.

Trainer Jaap Stam mocht deze week Rick Karsdorp en George Johnston verwelkomen op het trainingsveld. Daartegenover staat het vertrek van Jeremiah St. Juste. De verdediger is verkocht aan FSV Mainz 05 en dat kwam als een onaangename verrassing voor Stam. “Hij hoorde het pas toen het al rond was. En ook nog eens twee dagen voor een belangrijke wedstrijd (tegen Dinamo Tbilisi, red.). Natuurlijk is hij niet blij”, aldus Krabbendam, die weet te vertellen dat Stam niet op de hoogte werd gehouden door technisch directeur Sjaak Troost. “Ik geloof dat Mainz een paar dagen nodig had om iemand bij Feyenoord te bereiken.”

In aanloop naar het duel met Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League uitte Stam al zijn ongenoegen over het plotselinge vertrek van St. Juste. “Moest het zo snel? Die vraag stel ik mezelf ook. Ik ben sowieso verrast door wat er nu allemaal gebeurt. Maar tegelijk: het is zoals het is.” Ondanks de afwezigheid van St. Juste won Feyenoord de thuiswedstrijd met 4-0.