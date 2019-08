Schöne gaat in op onderonsje met Ten Hag: ‘Ik zei: geef me tien minuten’

Lasse Schöne blikt rond zijn overstap naar Genoa terug op zijn tijd bij Ajax. In gesprek met het Algemeen Dagblad kijkt hij terug op verschillende momenten uit zijn tijd in Amsterdam, waaronder zijn doelpunt tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Hij bepaalde met een prachtige vrije trap de eindstand op 1-4.

“Erik ten Hag vroeg na een uur spelen: “Heb je nog lucht, hoelang kun je nog?'' Ik zei tegen hem: “Geef me nog tien minuten.'' En tien minuten later lag die bal daar, aan de zijkant van het veld. Ik dacht: dit moet mijn slotakkoord worden. Ik raakte hem perfect en zag de bal in de verre hoek achter Courtois belanden. Geweldig. Het was de volmaakte vrije trap. En het paste helemaal in ons seizoen. Een fantastische rondreis door de Champions League.”

Bekijk hier de afscheidsvideo van Ajax voor Lasse Schöne

Schöne rondde vrijdag zijn transfer naar de Serie A af. “Natuurlijk was ik ook met alle plezier dit seizoen gebleven. Ajax is écht mijn club geworden en met mijn gezin hadden we het prima naar ons zin in de omgeving van Amsterdam. Daarom hebben we er ook lang over nagedacht”, vertelt de Deense middenvelder. “Het gesprek met Genoa was positief. Het voelt als het juiste moment, de club, de stad, het land, de competitie, het avontuur. Het was: nu of nooit. Ons thuis blijft Nederland en daar keren we ook zeker terug, of het nou over twee, drie of vijf jaar is. En ja, dan ga ik ook zeker vaak bij Ajax langs. Geen idee in welke rol, misschien wel gewoon als supporter.”

Schöne kwam eerder deze week aan in Italië. Zijn aankomst op het vliegveld in Genua ervaarde hij als bijzonder. “Ik dacht: er zullen er wel een paar staan, maar het was zo druk. En allemaal mijn naam scanderen. Op die momenten ben ik echt de nuchtere Deen. Dan denk ik: ik moet nog mijn eerste speelminuut maken”, aldus Schöne, die donderdag is aangesloten bij het trainingskamp van zijn nieuwe ploeg. Hij kijkt speciaal uit naar de derby van Genua tegen Sampdoria. “Bij Ajax heb ik veel Klassiekers tegen Feyenoord gewonnen. Hopelijk kan ik dat straks ook zeggen over deze klassieker.”