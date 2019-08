Mundo Deportivo: Donny van de Beek pas in 2020 naar Real Madrid

Donny van de Beek stelt zijn vertrek naar Real Madrid uit, zo schrijft Mundo Deportivo zaterdag. Volgens de Spaanse krant blijft de Ajax-middenvelder dit seizoen in Amsterdam en maakt hij pas in de zomer van 2020 de overstap naar het Santiago Bernabéu. De Koninklijke wacht met het aantrekken van de middenvelder, daar er eerst ruimte moet worden gemaakt in de kleedkamer, zo klinkt het.

Van de Beek zou al een persoonlijk akkoord hebben met de Spaanse grootmacht en daar ziet de club niet van af. Mundo Deportivo meldt dat de onderhandelingen met Ajax op de goede weg zijn en een transfersom van 55 miljoen euro wordt genoemd. Een transfer vóór 2 september is volgens dag het dagblad niet helemaal uitgesloten. Wanneer er tijdig afscheid wordt genomen van meerdere spelers uit de huidige Real Madrid-selectie, dan bestaat de kans alsnog dat hij deze zomer wordt aangetrokken. Ook een transfer in de winterse transferperiode behoort voor de Spaanse grootmacht tot de mogelijkheden, al zal een eventuele transfer in januari afhankelijk zijn van de prestaties van de ploeg van trainer Zinédine Zidane.

Zidane ziet Van de Beek graag naar Madrid komen, maar hij blijft hopen op de komst van Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United staat bovenaan het wensenlijstje van de trainer. Nu de Engelse transfermarkt is gesloten en Premier League-clubs derhalve deze maand geen nieuwe spelers meer mogen aantrekken, is de kans op een overstap van Pogba naar Real Madrid afgenomen. Toch wil Zidane niet opgeven en houdt hij hoop op de komst van zijn landgenoot.