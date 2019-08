Karsdorp kon naar Duitsland, Engeland en Feyenoord: ‘Dan weet ik het wel’

Rick Karsdorp heeft AS Roma op huurbasis ingeruild voor Feyenoord. De rechtsback is blij dat hij weer terug is in Nederland, aangezien zijn avontuur in Italië niet verliep zoals hij op voorhand hoopte. Mede door blessureleed kwam hij amper aan spelen toe in Rome. Hij wilde hoe dan ook terug naar Feyenoord en wees daar naar eigen zeggen aanbiedingen uit Engeland en Duitsland voor af. “Ik kon naar clubs in de Premier League, in de Bundesliga. En ik kon naar Feyenoord. Nou, dan weet ik het wel. De fans, met wie ik een klik heb. De Kuip. Dit is de plek waar ik wil zijn.”

De 24-jarige verdediger maakte in 2017 voor circa zestien miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Roma. Hij kwam in twee jaar tijd niet verder dan vijftien wedstrijden, waarbij hij tien keer aan de aftrap verscheen. Mede door blessureleed kwam hij weinig aan spelen toe. “Maar fit zijn en niet aan de bak komen is nog veel erger, zoals in de laatste maanden het geval was. Ik hing er maar wat bij”, vertelt de drievoudig Oranje-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Op een bepaald moment verloor ik zelfs het vertrouwen in mezelf. Echt, ik ging toen gewoon met tegenzin naar de club. Je wilt voetballen!''

Waar hij in de Serie A weinig uitzicht had op speelminuten, ligt er in De Kuip een basisplaats in het verschiet. “Natuurlijk moet ik het allemaal nog laten zien en vanzelfsprekend is er bij deze club ook concurrentie. Maar de kans dat ik hier wekelijks ga spelen, is uiteraard een stuk groter dan bij AS Roma, ja. En daar gaat het me om”, legt Karsdorp uit. “Ik wil eindelijk weer eens veertig wedstrijden spelen. Ik ben fit en klaar om te vlammen.”

Karsdorp is ambitieus en wil zich met Feyenoord niet al neerleggen bij de derde plaats. Hij wijst naar zijn laatste seizoen in Rotterdam, toen de club kampioen werd. “Als je alles geeft, is er van alles mogelijk”, vervolgt de verdediger, die blij is om weer terug te zijn. “Als je daar in dat buitenland zit, besef je weer hoe mooi Feyenoord is. Hier weet ik wat ik heb. Jongens als Leroy Fer, die ik al jaren ken. Mijn maatje Carlo de Leeuw (de ernstig zieke materiaalverzorger, red.) niet te vergeten. Man, toen ik voor het eerst weer bij De Kuip aankwam, dacht ik: yes, eindelijk thuis.”