‘Iedereen bij Ajax is gek van die jongen, Onana had het ook moeilijk’

Kjell Scherpen maakte vrijdagavond op weinig gelukkige wijze zijn debuut voor Jong Ajax. De beloftenploeg van de Amsterdammers ging met 2-1 onderuit op bezoek bij TOP Oss en bij de openingstreffer van Cihat Çelik ging de negentienjarige doelman in de fout. Hans Kraay junior stelt dat Scherpen niet te snel afgerekend moet worden.

“Het ziet er knullig uit, hij stapt op de bal. Hij breekt bijna zijn enkel en gaat er dan niet op de meest gracieuze manier achteraan”, zegt Kraay jr. bij FOX Sports. Scherpen ging op de bal staan en verspeelde het leer daardoor aan Enzo Stroo. Hij bediende Çelik, die de openingstreffer aantekende. “Ik moet je zeggen: deze jongen is zo ongelofelijk goudeerlijk. Hij zal zeggen dat hij de bal had moeten wegrossen. Bij Ajax vinden ze hem een super leuke jongen.”

“Nog geen topkeeper, maar ze hebben zoiets van: hij heeft een partijtje zelfkritiek en die wil luisteren. Iedereen bij Ajax is gek van die jongen. André Onana had het ook moeilijk, die Dominik Kotarski was vreselijk vorig seizoen. Laten we Scherpen een beetje krediet geven”, stelt de analist. Scherpen kwam deze zomer over van FC Emmen en is in Amsterdam in principe derde doelman, achter Onana en Bruno Varela.

Kraay jr. deelt tevens complimenten uit aan TOP Oss, dat Jong Ajax uiteindelijk met 2-1 wist te verslaan. “TOP Oss heeft geen geld. Qua budget zitten ze jaar in, jaar uit bij de onderste twee ploegen. Ze spelen tegen Kik Pierie, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Lassina Traoré en Noa Lang. Die jongens zijn met z’n vijven over een paar jaar twintig miljoen waard.”