‘PSV slaat na Ajax eveneens grote slag met contractverlenging’

Bayern München had met Hakim Ziyech en Steven Bergwijn twee potentiële versterkingen uit de Eredivisie in het vizier. De kans is echter groot dat de Duitse grootmacht allebei de aanvallers uit het hoofd moet zetten, want nadat Hakim Ziyech vrijdag zijn contract al verlengde, zou ook Steven Bergwijn op het punt staan om een nieuwe verbintenis te tekenen.

BILD bericht vrijdagavond namelijk dat PSV en Bergwijn dicht bij een akkoord over een nieuw contract zijn. De huidige verbintenis van de Oranje-international loopt nog door tot medio 2022, waardoor het tekenen van een nieuwe overeenkomst vooral een signaal aan eventuele gegadigden voor de vleugelspits zal zijn. Bergwijn gaat er daarnaast op financieel gebied waarschijnlijk ook op vooruit.

De aanvaller werd de afgelopen weken genoemd bij Bayern, dat in hem een alternatief voor de geblesseerd geraakte Leroy Sané zou zien. De naam van Bergwijn werd bovendien ook in verband gebracht met Sevilla en Ajax. Laatstgenoemde club legde in de afgelopen dagen echter David Neres en Ziyech langer vast, waardoor de komst van een extra aanvaller geen prioriteit meer lijkt te hebben.

Als Bergwijn bij PSV blijft, speelt hij volgend seizoen overigens mogelijk samen met een speler met een verleden bij Bayern. BILD pakte eerder op de vrijdag namelijk al uit met het nieuws dat trainer Mark van Bommel zijn voormalige ploeggenoot Franck Ribéry heeft gepolst voor een avontuur in de Eredivisie. Het Algemeen Dagblad heeft echter wel toegevoegd dat een dienstverband van Ribéry in het Philips Stadion vanuit financieel oogpunt op dit moment een lastig verhaal is.