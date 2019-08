Scorende Virgil van Dijk en consorten bezorgen Tim Krul zware avond

Liverpool is het seizoen vrijdagavond begonnen met een ruime overwinning op Norwich City. De nummer twee van de afgelopen Premier League-jaargang had geen kind aan de kampioen van de Championship en hield uiteindelijk een 4-1 overwinning over aan het treffen op Anfield. Virgil van Dijk was een van de spelers die Norwich-doelman Tim Krul wist te passeren.

Naast twee bovengenoemde Nederlanders verscheen ook Georginio Wijnaldum aan de aftrap en hij zag hoe de thuisploeg al snel op voorsprong kwam door toedoen van Grant Hanley. De centrale verdediger werkte een voorzet van Divock Origi, die in plaats van Sadio Mané in de basis begon, op ongelukkige wijze achter Krul en werd daarmee de eerste doelpuntenmaker van het nieuwe seizoen. Liverpool bleef daarna de bovenliggende partij en na een pass van Roberto Firmino verdubbelde Mohamed Salah de voorsprong nog voordat de eerste twintig minuten voorbij waren.

De Egyptenaar nam vervolgens de rol van aangever op zich toen hij na bijna een halfuur spelen een corner mocht nemen en Van Dijk raak kopte. Daar bleef het niet bij voor the Reds, want via een rake kopbal van Divock Origi werd het ook nog 4-0 voor de rust. Het was echter niet enkel hosanna voor de thuisploeg in de eerste helft, want doelman Alisson moest zich vijf minuten voor de onderbreking met een blessure laten vervangen door nieuwkomer Adrián.

De opvolger van Simon Mignolet incasseerde vervolgens na de onderbreking de enige treffer van de tweede helft toen Emiliano Buendia Teemu Pukki met een goede steekbal lanceerde en de Fin koeltjes afrondde. In de slotfase voorkwam Krul met een knappe redding op een uithaal van Trent Alexander-Arnold overigens nog een vijfde treffer van Liverpool, dat voorlopig aan kop gaat in de Premier League.