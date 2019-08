Hans Kraay junior: ‘Daarom vind ik het jammer, want we zijn hem kwijt’

Sparta Rotterdam won vrijdagavond met 4-1 van VVV-Venlo. Halil Dervisoglu, die in januari naar Brentford verkast en derhalve aan zijn afscheidstournee op de Nederlandse velden bezig is, nam een treffer voor zijn rekening aan de zijde van de Rotterdammers. Hans Kraay junior herhaalt bij FOX Sports nog eens dat hij bijzonder gecharmeerd is van de negentienjarige aanvaller.

“Ik vind het heel jammer dat hij weggaat. Vorig jaar, toen hij nog niet werd opgesteld, heb ik al een aantal keer gezegd dat het mij zou verbazen als hij niet binnen twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV zou spelen. Daarom vind ik het jammer, want we zijn hem kwijt. Hij gaat daar megaveel geld verdienen, dus ja”, stelt Kraay jr. Sparta houdt naar verluidt een bedrag van drie miljoen euro over aan Dervisoglu, die ook in verband werd gebracht met Trabzonspor en Besiktas.

“Ik weet niet of hij daar heel veel gaat spelen”, gaat de analist verder. Dervisoglu was afgelopen week in Londen om zijn transfer naar de club uit de Championship af te ronden, maar laat Sparta pas in januari achter zich. “Brentford is geen klassieke kick and rush-ploeg, ik neem aan dat ze weten wat voetballer hij is. Hij is iemand die de bal in zijn voeten wil hebben, een speler voor wie je naar het stadion komt.”

“Ik kan zeker zeggen dat het snel is gegaan. Het is super mooi, ik moet blijven focussen en stappen blijven zetten”, aldus Dervisoglu, die donderdagavond pas terugkeerde in Rotterdam en tegen VVV zijn eerste Eredivisie-doelpunt maakte. “Dat is iets wat een professionele voetballer moet kunnen. Ik heb goed mijn rust gepakt en de hele dag niet aan de transfer gedacht. Ik heb contact opgenomen met de trainer en hem duidelijk gemaakt dat ik fit en gefocust was. Mijn gevoel heeft gezegd dat Brentford een club is waar ik mezelf super goed kan ontwikkelen.”