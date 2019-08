Depay draagt met goal van grote afstand bij aan goede start Olympique Lyon

Olympique Lyon is vrijdagavond op voortvarende wijze begonnen aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1. De werkgever van de in de basis startende Memphis Depay, die met een doelpunt belangrijk was voor zijn ploeg, was op bezoek bij AS Monaco met 0-3 te sterk voor de club uit het prinsdom. Aangezien het treffen tussen les Gones en Monaco de enige wedstrijd van de vrijdagavond was, is Lyon in ieder geval voorlopig lijstaanvoerder.

De bezoekers hadden weinig tijd nodig om hun eerste doelpunt van het seizoen te produceren, aangezien de bal binnen vijf minuten door toedoen van Moussa Dembélé al achter Benjamin Lecomte lag. De spits werd bij een corner van voormalig Vitesse- en Ajax-aanvaller Bertrand Traoré vrijgelaten, waarna het voor hem een koud kunstje was om binnen te koppen.

Monaco kreeg binnen het halve uur vervolgens nog een flinke domper te verwerken toen Cesc Fàbregas na raadpleging van de VAR door scheidsrechter Ruddy Buquet naar de kant werd gestuurd na een trap op de voet van Leo Dubois. Vijf minuten na de uitsluiting van de routinier ging het door toedoen van Depay van kwaad tot erger voor de Monegasken toen de Oranje-international van een meter of 25 uithaalde en Lecomte er niet in slaagde om de bal te keren.

In de tweede helft kreeg Lyon via Depay en Traoré kans op meer, terwijl Gelson Martins op zijn beurt bijna voor een doelpunt van de thuisploeg tekende. De enige goal van het tweede bedrijf kwam tien minuten voor tijd echter van de voet van Lucas Tousart, die Lecomte met een schuiver van een meter of twintig opnieuw liet vissen. Kenny Tete maakte vier minuten voor tijd als invaller voor Youssouf Koné overigens nog kort zijn opwachting.