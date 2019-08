Hans Kraay junior verbijsterd: ‘Nou, een blinde VAR ziet dit nog’

Sparta Rotterdam won vrijdagavond met 4-1 van VVV-Venlo. Na afloop van het duel is er het nodige doen om de tweede treffer van de Spangenaren, die tot stand kwam nadat Abdou Harroui Roel Janssen met twee handen opzij zette. Videoscheidsrechter Erwin Blank greep echter niet in, tot verbijstering van Hans Kraay junior.

“Een dikverdiende overwinning voor Sparta, maar op de 2-1 is wel wat af te dingen”, begint Kraay jr. bij FOX Sports. Harrou legde de bal breed op Ragnar Ache, die de 2-1 op het scorebord bracht. “Het kan dat Bas Nijhuis dit niet ziet. Maar dan heb je een VAR om je te helpen. Nou, een blinde VAR ziet dit nog. Maar Erwin Blank, die dit vijf keer ziet.. Nou joh. De assistent staat ook dichterbij. Ook topscheidsrechters moeten geholpen worden. Als je dit als VAR niet ziet...”

“We hebben de uitleg van Dick van Egmond allemaal gehoord, over wat duwen en vasthouden is. Dit is een honderd procent overtreding”, vervolgt de analist. “Je moet als VAR zeggen dat je er honderd procent zeker van bent. Nou, dit is honderd procent zeker. Blank zit er voor honderd procent naast. Als Nijhuis dit niet ziet, heb je nog twee escapes om geholpen te worden. Vorig jaar heeft de VAR zo vaak goed ingegrepen...”

“We hebben een VAR, die het beoordeeld heeft. Schijnbaar geen duw, dus niet goed gedaan door mij”, zegt Janssen schuldbewust. Na het zien van de beelden is hij stelliger. “Hij duwt me met twee handen in de rug, maar schijnbaar is het niets. Als ik het terugzie, ben ik eerlijk gezegd wel verbaasd dat de treffer niet wordt afgekeurd. Hij duwde me met twee handen in de rug en zei zelf ook dat het een overtreding was. Kennelijk vond de VAR dat hij niks deed. Ik verwijt het mezelf absoluut.”

“Ik was bang dat de scheidsrechter hem zou afkeuren, dus ik juichte niet te hard. Hij gaat wel makkelijk liggen”, reageert Harroui met een glimlach. Hij beaamt dat de treffer eigenlijk geannuleerd had moeten worden. “Normaal gesproken moet die wel afgekeurd worden.”