De Graafschap en NAC starten met zege; blunder Scherpen leidt nederlaag in

De Graafschap en NAC Breda zijn in de Keuken Kampioen Divisie teruggekeerd met een overwinning. De Superboeren wonnen met 2-0 van het SC Cambuur van Henk de Jong, terwijl NAC FC Dordrecht met 0-2 versloegen. Jong Ajax is het seizoen begonnen met een 2-1 nederlaag tegen TOP Oss, een verliespartij die werd ingeleid door een slippertje van doelman Kjell Scherpen.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-2

Het publiek aan De Krommedijk veerde voor het eerst op toen FC Dordrecht-doelman Ramón ten Hove onder een uittrap van zijn collega Nick Olij door ging. Ten Hove moest na 23 minuten wel vissen, toen Arno Verschueren een vrije trap van Andrija Filipovic met het hoofd promoveerde tot doelpunt. Voor rust kregen Jeremy Cijntje namens de thuisploeg en Finn Stokkers namens NAC nog grote kansen om verandering in de score te brengen. Twintig minuten voor tijd leek Luka Ilic het treffen te beslissen, door Ten Hove kansloos te laten met een fraaie uithaal. Pedro Marques kreeg in de slotfase nog een dubbele mogelijkheid om de spanning in de wedstrijd terug te brengen, maar NAC behield uiteindelijk tot het eindsignaal de veilige marge van twee.

De Graafschap - SC Cambuur 2-0

Voor Henk de Jong vormde de uitwedstrijd tegen De Graafschap een bijzondere opening van de competitie, daar hij vorig seizoen nog op De Vijverberg werkzaam was. De Superboeren begonnen uitstekend aan de wedstrijd en kregen al snel mogelijkheden via Daryl van Mieghem en later Mohamed Hamdaoui. Op slag van rust kwam De Graafschap op voorsprong. Youssef El Jebli schoot raak vanaf elf meter, nadat hij mocht aanleggen wegens een overtreding van Calvin Mac-Intosch op Ralf Seuntjens. Al snel in de tweede helft wist De Graafschap de marge te verdubbelen. Jesse Schuurman kwam vrij in het strafschopgebied, waarna het leer via Mac-Intosch achter Cambuur-doelman Sonny Stevens belandde. In het restant van de tweede helft kwam Cambuur vervolgens nauwelijks dicht bij een aansluitingstreffer, waardoor De Graafschap betrekkelijk gemakkelijk de 2-0 overwinning over de streep trok.

Go Ahead Eagles - MVV Maastricht 3-2

In de beginfase op De Adelaarshorst waren de bezoekers uit Limburg direct gevaarlijk. Na een tweetal kansen voor Joshua Holtby leek Koen Kostons de openingstreffer op het scorebord te brengen, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Na zeventien minuten kwam MVV wél op voorsprong, toen Anthony van den Hurk het eindpunt was van een snelle counter. Ondanks de kansen voor MVV, had Go Ahead Eagles het overwicht en dat resulteerde na 26 minuten in de gelijkmaker van Jaroslav Navrátil. Nadat Mael Corboz nog de lat had geraakt, bracht de Franse aanwinst Antoine Rabillard de thuisploeg nog voor rust op voorsprong. Negen minuten na rust maakte Rabillard ook direct zijn tweede treffer in dienst van Go Ahead Eagles. Met de 3-1 was de wedstrijd echter nog niet gespeeld, want Van den Hurk bracht de achterstand een kwartier voor tijd nog terug. Na een spannende slotfase bleef de 3-2 stand uiteindelijk op het scorebord.

Helmond Sport - FC Volendam 1-1

Wim Jonk maakte zijn debuut als trainer bij FC Volendam in het SolarUnie Stadion in Helmond. De nieuwe oefenmeester zag dat Mike Eerdhuijzen al snel een kans kreeg om de bezoekers op voorsprong te zetten. In een eerste helft zonder verder al teveel hoogtepunten had Zakaria El Azzouzi een mogelijkheid, maar hij treuzelde te lang in een kansrijke positie. Kort na rust had Helmond Sport direct een grote kans om te scoren, maar Givan Werkhoven kopte naast. Enkele minuten later was het wel raak voor de thuisploeg, die via Dean Koolhof op voorsprong kwam. Na twee mogelijkheden voor Derry John Murkin kwam FC Volendam tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. Na een handsbal legde scheidsrechter Jannick van der Laan de bal op de stip, waarna El Azzouzi in eerste instantie faalde. Jari Vlak was er echter als de kippen bij om de rebound te benutten. In de slotfase kwam Helmond Sport nog met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Guus Joppen, maar in de 1-1 stand kwam geen verandering meer.

NEC - FC Eindhoven 1-2

Na vijf minuten spelen bracht Anthony Musaba NEC al op voorsprong. De Nijmegenaren begonnen goed aan het treffen met FC Eindhoven en hadden al snel via Jonathan Okita al snel op een grotere voorsprong kunnen staan. In plaats van 2-0 werd het na een klein halfuur spelen 1-1, door een treffer van Branco van den Boomen. De eerste fase van de tweede helft kende weinig hoogtepunten, tot FC Eindhoven een strafschop kreeg na een overtreding van doelman Mattijs Branderhorst op Marcelo Lopes. Van den Boomen maakte vanaf elf meter zijn tweede van de avond. Okita en Jellert van Landschoot kregen nog mogelijkheden om de gelijkmaker aan te tekenen, maar FC Eindhoven wist stand te houden.

TOP Oss - Jong Ajax 2-1

Enzo Stroo was in de beginfase tot twee keer toe gevaarlijk, maar het was Cihat Çelik die TOP Oss na twintig minuten spelen op voorsprong bracht. Kjell Scherpen, die het doel van Jong Ajax verdedigde, kwam zijn doel uit, verloor de bal aan Stroo en zag Çelik uiteindelijk de openingstreffer tegen de touwen werken. Pas na rust kregen de bezoekers uit Amsterdam de eerste kans, toen een schot van Jurgen Ekkelenkamp gekeerd werd door TOP Oss-doelman Ronald Koeman. De thuisploeg wist echter niet snel daarna de marge te verdubbelen. Dean Solomons vloerde Stroo in het strafschopgebied, waarna Philippe Rommens vanaf elf meter de 2-0 tegen de touwen schoot. Dankzij de aansluitingstreffer van Victor Jensen werd het in de slotfase nog zeer spannend, maar tot de gelijkmaker kwam het niet meer.

Roda JC Kerkrade - Almere City 1-1

Na zes minuten spelen had Roda JC Kerkrade eigenlijk al met tien man moeten staan. Stan Teuben liet Mart Remans echter ontsnappen na een snoeiharde charge. Halverwege de eerste helft Youri Loen Almere City met een bijzonder fraaie vrije trap op voorsprong. Kort na rust wisten de Limburgers de score weer gelijk te trekken. Jordy Croux bereikte Mitchel Keulen met een fraaie pass en hij liet Almere City-doelman Joshua Smits kansloos. De lat stond voorkwam kort daarna dat Croux Roda direct ook op voorsprong zou brengen. In het vervolg van de tweede helft zette Almere City de thuisploeg onder druk, wat resulteerde in een kans voor Damon Mirani. In het laatste kwartier kwam Roda met tien man te staan, door een rode kaart voor Darryl Werker. Desondanks kwam er in de gelijke stand geen verandering meer.