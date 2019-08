‘Van Bommel gaat voor verrassende hereniging met Ribéry’

PSV slaagde er eerder deze zomer niet in om Arjen Robben terug te halen naar Eindhoven, maar gaat mogelijk toch nog voor de komst van een ex-speler van Bayern München. BILD en het Algemeen Dagblad brengen vrijdagavond namelijk het nieuws naar buiten dat Mark van Bommel Franck Ribéry graag naar PSV wil halen. De twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij der Rekordmeister.

De 36-jarige Ribéry is transfervrij sinds zijn dienstverband bij Bayern een paar weken geleden tot een einde kwam. De Franse aanvaller speelde de afgelopen twaalf jaar in München en stond daar ook samen op het veld met de huidige PSV-trainer Van Bommel, die van de zomer van 2007 tot begin 2011 voor de Duitse grootmacht speelde.

Ribéry werd de afgelopen weken genoemd bij onder meer de Engelse promovendus Sheffield United, terwijl ook lucratieve avonturen in Saoedi-Arabië en Qatar als opties de revue passeerden. De vleugelspits heeft vooralsnog echter geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst en zou zodoende terecht kunnen komen bij PSV, dat op korte termijn in ieder geval afscheid lijkt te nemen van Hirving Lozano. Steven Bergwijn wordt bovendien in verband gebracht met een transfer, waarbij onder meer Bayern een van de gegadigden zou zijn.

PSV speelde al wel op het vertrek van een van zijn aanvallers in door Bruma naar Eindhoven te halen en Ribéry zou Van Bommel een extra optie kunnen geven. De ervaren aanvaller zou bovendien jonge talenten als Donyell Malen en Cody Gakpo onder zijn vleugels kunnen nemen. Het Algemeen Dagblad voegt wel toe dat de komst van de routinier 'op financiële gronden' vooralsnog een lastige zaak gaat worden.