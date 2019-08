‘Iedereen weet hoe ik erin sta bij Ajax, Engeland gaat sowieso niet door’

Joël Veltman werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar West Ham United, maar tot een verhuizing naar Londen kwam het niet. De verdediger ligt nog een jaar vast bij Ajax, dat hem graag aan boord wil houden. Veltman zelf sluit een vertrek in de komende weken echter nog niet helemaal uit.

“Iedereen weet hoe ik erin sta bij Ajax. Ik heb nog een jaartje contract, dus dat is altijd even afwachten. Engeland gaat sowieso niet door, natuurlijk”, vertelt hij bij Inside Ajax. De Engelse transfermarkt ging donderdag op slot, waardoor West Ham hem definitief meer in kan lijven: “Er was zeker interesse, maar concreet werd het niet.”

Joël Veltman sprak eerder nog over gesprekken met een andere club.

Veltman richt zich vooralsnog op de aankomende weken en is blij dat hij inmiddels weer helemaal fit is na een zware blessure die hem lang aan de kant hield. “Ik kijk naar de korte termijn. Ik zie deze weken wel wat er gebeurt en daarna kijk ik pas verder. Over twee weken denk ik dat mijn toekomst wel duidelijk is. Dat is lekker, voor mezelf, maar ook voor iedereen die om mij heen staat.”

De centrale verdediger annex rechtsback won vorig seizoen met Ajax de dubbel, terwijl ook de halve finale van de Champions League werd bereikt. Veltman hoopt voor deze voetbaljaargang ook op twee Nederlandse prijzen, terwijl het bereiken van de groepsfase van het miljardenbal eveneens een belangrijk doel is: “Zo’n seizoen als vorig jaar schept natuurlijk verwachtingen, maar wij zouden Ajax niet zijn als we niet zouden uitspreken dat we nog zo’n seizoen willen.”