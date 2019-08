Dortmund houdt miljoenen over aan opvallende move van Shinji Kagawa

Shinji Kagawa vervolgt zijn carrière bij Real Zaragoza, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend. De dertigjarige Japanse middenvelder zet enigszins opvallend zijn handtekening onder een tweejarig contract bij los Blanquillos, die uitkomen in de Segunda División. Borussia Dortmund houdt naar verluidt een bedrag van drie miljoen euro over aan Kagawa.

Bij Borussia Dortmund kwam Kagawa niet in de plannen voor, waardoor hij ondanks een doorlopend contract mocht vertrekken. De Japanse middenvelder liet eerder al eens doorschemeren dat hij graag in Spanje wilde spelen, maar toch is het enigszins een verrassing dat hij heeft gekozen voor Real Zaragoza. Het leek er de voorbije tijd op dat Celta de Vigo de nieuwe werkgever van Kagawa zou worden.

De 97-voudig Japans international heeft echter gekozen voor een dienstverband bij Real Zaragoza, afgelopen seizoen de nummer vijftien van de Segunda División. Los Blanquillos speelt sinds 2013 op het tweede niveau van het Spaanse voetbal, nadat men zes jaar geleden na een verblijf van vier seizoenen degradeerde uit LaLiga.

Kagawa was sinds 2014 bezig aan zijn tweede termijn bij Borussia Dortmund, maar zijn rol bij de Duitse topclub raakte langzaam uitgespeeld. De middenvelder werd afgelopen seizoen in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Besiktas, voor wie hij tot vier doelpunten en twee assists kwam in veertien optredens. Kagawa speelde in het verleden verder voor Cerezo Osaka en Manchester United.