Ervaren Martin Skrtel gaat Champions League in met Italianen

Martin Skrtel gaat op 34-jarige leeftijd voor het eerst aan de slag in Italië. Atalanta heeft vrijdag namelijk melding gemaakt van de komst van de verdediger, die een eenjarig contract heeft gesigneerd bij zijn nieuwe werkgever. De Slowaak was transfervrij na zijn vertrek bij Fenerbahçe eerder deze zomer.

Skrtel arriveerde vrijdagochtend in Bergamo, waarna hij de medische keuring met succes doorstond. De ervaren verdediger zette na het afwerken van de verplichte tests zijn krabbel onder een verbintenis voor een seizoen en gaat volgens berichten uit Italië een miljoen euro verdienen bij la Dea

De routinier komt bij de club van onder meer Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Goosens binnen als de opvolger van de naar AS Roma vertrokken Gianluca Mancini. Skrtel is na Luis Muriel, Ruslan Malinovskyi en Marco Varnier de vierde aanwinst voor het nieuwe seizoen van Atalanta, dat vanwege een vierde plek in de Serie A in de afgelopen voetbaljaargang voor het eerst in zijn historie de Champions League in zal gaan.

Atalanta wordt de vijfde club waar Skrtel voor zal gaan spelen. De 103-voudig international van zijn land begon zijn loopbaan bij AS Trencín, waarna in 2004 een overstap naar Zenit Sint-Petersburg volgde. In 2008 stond Liverpool op de stoep voor de verdediger, die in acht jaar tijd meer dan driehonderd wedstrijden speelde voor the Reds. De afgelopen drie jaar verdedigde hij de kleuren van Fenerbahçe.