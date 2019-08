Hazard gaat ondanks ‘vastberaden houding’ met iconisch rugnummer spelen

Eden Hazard gaat het nieuwe seizoen in als de nummer 7 van Real Madrid, zo heeft de Koninklijke vrijdag bekendgemaakt via de officiële kanalen. De grootste aankoop van de zomer speelde tijdens de voorbereiding nog met het nummer 50, maar zal nu definitief met het ook door clublegendes als Raymond Kopa, Raúl en Cristiano Ronaldo gedragen nummer gaan spelen.

Hazard droeg bij Chelsea nog het nummer 10, dat bij Real Madrid echter in het bezit is van Luka Modric. Het nummer 7 prijkte vorig seizoen nog op de rug van Mariano Díaz, die volgens Marca ‘vastberaden’ was om het cijfer te behouden. De spits, die wordt genoemd bij AS Monaco, heeft nu echter aan het kortste eind getrokken en zal met het nummer 24 gaan spelen als hij in het Santiago Bernabéu blijft.

De van Bayern München teruggekeerde James Rodríguez, die eveneens mogelijk nog vertrekt, heeft het nummer 16 toegewezen gekregen. Aankopen Éder Militão, Ferland Mendy, Luka Jovic en Rodrygo Goes gaan spelen met respectievelijk 3, 23, 18 en 27.

Real Madrid speelt zondagavond nog zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen AS Roma. Op zaterdag 17 augustus om 17.00 uur staat de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in LaLiga op het programma voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane. Celta de Vigo is dan de tegenstander in het Balaídos.