Arsenal laat Özil en Kolasinac uit veiligheidsoverwegingen thuis

Arsenal opent het Premier League-seizoen zondagmiddag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United, maar Mesut Özil en Sead Kolasinac zullen dan niet van de partij zijn. Het duo werd twee weken geleden bijna het slachtoffer van een carjacking en hun club laat vrijdag weten dat de twee uit veiligheidsoverwegingen, na meerdere 'beveiligingsincidenten', niet mee zullen doen tegen the Magpies.

Özil en Kolasinac werden onlangs in Londen door gewapende motorrijders tot stilstand gebracht. Laatstgenoemde ging de belagers vervolgens te lijf, waarna de twee en hun eveneens in de auto van Özil aanwezige partners konden ontkomen. De met een beveiligingscamera gefilmde beelden van het incident gingen na het incident de wereld over, waarbij vooral de heldenrol van Kolasinac onderwerp van gesprek was.

Bekijk hier beelden van het incident.

De twee deden vervolgens niet mee tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon, maar tijdens het laatste duel van de voorbereiding afgelopen zondag tegen Barcelona stonden zij wel weer op het veld. The Gunners maken niet bekend welke overwegingen ertoe hebben geleid dat Özil en Kolasinac niet aanwezig zullen zijn tegen Newcastle.

“Het welzijn van onze spelers en hun familie heeft altijd de hoogste prioriteit. We hebben deze beslissing genomen na een gesprek met de spelers en hun vertegenwoordigers. We kijken ernaar uit om hen zo snel mogelijk weer in de selectie te kunnen verwelkomen”, laat Arsenal, dat toevoegt dat de club in nauw contact staat met de politie, weten in een korte verklaring.